Üniversiteli Simay kaza kurbanı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Ö.A. (57) idaresindeki Osmangazi-Işıkkent hattında yolcu taşıyan minübüs, Dumlupınar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Simay Karadumanlı'ya (26) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Karadumanlı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ege Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Karadumanlı'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Sürücü Ö.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.