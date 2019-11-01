Üniversiteliye tacizden aranıyordu, 12 gün sonra durakta yakalandı

Kütahya'da 21 Ekim'de, şehir merkezi-üniversite seferinin yapıldığı özel halk otobüsünde Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi F.U., otobüste yanına oturan kişinin kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla polis merkezine gidip şikayette bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olay günü ve sonrasına ait halk otobüsü, iş yeri ve mobese kameraları olmak üzere yaklaşık 50 kaydı incelemeye aldı.



Görüntülerden F.U.'nun yanında oturan kişinin, S.Y. (36) olduğu tespit edilerek, arama çalışmalarına başlandı.

Polis ekipleri, S.Y.'yi 12 gün sonra Atatürk Bulvarı'ndaki otobüs durağında beklerken yakaladı.



Gözaltına alınan S.Y.'nin, İstanbul'daki taciz olayından emniyette suç kaydının olduğu belirlendi. S.Y.'nin, sorgusunda, tacizde bulunmadığını, elinin yanlışlıkla kadına çarptığını öne sürdüğü öğrenildi.