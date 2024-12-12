Üniversitesi personeli 3'üncü kattan düştü

Kutlubey Yazıcılar köyü Kuyumcu mevkisindeki apartmanın 3. katında oturan Oğuz Karamanoğlu (35), henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düştü.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli olduğu öğrenilen Karamanoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Karamanoğlu'nun cenazesinin yarın Zonguldak Uzun Mehmet Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Kozlu Askeritepe Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan üniversiteden yayımlanan başsağlığı mesajında, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevli Oğuz Karamanoğlu'nun aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum personelimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve üniversitemize başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

