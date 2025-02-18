Üniversitesitedeki saldırının nedeni ortaya çıktı: Başvurusu kabul edilmeyince dehşet saçtı

Olay, dün Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin dekanlık katında meydana geldi. Sağlık Yönetimi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Bestami Serdar E., dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’a ateş edip göğsünden yaraladı, ardından da kendi başına ateş edip, intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Dr. Müjdat Yeşildal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, Bestami Serdar E.'nin hayati tehlikesinin ise devam ettiği belirtildi.



ORTAK DERSLERDEN MUAF OLMAK İSTEMİŞ



Fakültedeki saldırıya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Bestami Serdar E. 2020 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nü kazandığı, mezun olduktan sonra tekrar üniversite sınavlarına girip aynı fakültenin Sağlık Yönetimi Bölümü'ne başladığı öğrenildi.

Bestami Serdar E.'nin mezun olduğu bölümle, şu an aynı olan bazı ortak derslerden muaf olmak istediğini daha önce dekanlığa bildirdiği, ancak isteğinin kabul olmadığı belirtildi.

Dün aynı konu için Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen ile görüşmeye gelen Bestami Serdar E., iddiaya göre, yaklaşık 1 saat bekledi. Ardından görüşmekte ısrar edip dekanın odasına girmek isteyince, görevliler Bestami Serdar E.'yi engellemeye çalıştı. Bu sırada orada bulunanlardan bir kadın kullandığı "KADES" uygulamasına basıp, polisten yardım istedi.