Üniversiteyi kazanamayana bir yıl daha indirimli İstanbulkart

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayan gençlerin, bir yıl daha 50 lira olan indirimli öğrenci kartını kullanabilmesine imkan sağlayan kararı onayladı.



İBB Meclisi, mart ayı toplantılarının ikinci birleşiminde, liseden mezun olup üniversite sınavına girmiş ancak yerleşememiş veya tercih yapmamış kişilerin, 1 yıl süreyle daha öğrenci kapsamında değerlendirilmesi kararını aldı.



İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü tarafından İBB Meclisi'ne sunulan rapor, oy birliğiyle onaylandı.



Karar kapsamında, ikinci yılda üniversiteye hazırlanan gençler, 50 lira olan Mavi Kart Öğrenci Abonman Kartını bir yıl daha kullanabilecek.



