Atatürk Köprüsü (Unkapanı), bakım onarım çalışmaları nedeniyle bu gece 4 saat süreyle araç ve yaya trafiğine kapatılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Köprüsü'nün (Unkapanı) yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle bu gece saat 00.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.



Açıklamada, aynı zamanda Atatürk, Yeni Galata ve Haliç Metro köprülerinin de yine bu gece saat 02.30’dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açılacağı vurgulandı.



Atatürk Köprüsü’nü kullanacak araç ve yayaların, 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü veya Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, Atatürk ve Yeni Galata köprülerinin 02.30’dan 03.30’a kadar deniz trafiğine açık olması nedeniyle de araç ve yayaların bu saatler arasında ise Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerektiğine işaret edildi.

