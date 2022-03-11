Unkapanı Köprüsü ulaşıma kapatıldı

Haberler - NTV Haber 11.03.2022 - 16:13
İstanbul'da Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Konuyla ilgili AKOM'dan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, köprüde soğuk hava ve rüzgardan kaynaklanan derz ayrılması meydana geldiği bildirildi.
Köprüde oluşan 10-15 cm'lik açılma nedeniyle, araçların geçişine izin verilmiyor.
Fatih ile Beyoğlu arasındaki ulaşımı sağlayan 477 metrelik köprünün tamiri için çalışmalar sürüyor.
Köprü römorkörlerle çekilerek açılıp kapatılarak tekrar yerine oturtulmaya çalışıyor.
VİDEO: UNKAPANI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI