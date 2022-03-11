Unkapanı Köprüsü ulaşıma kapatıldı

İstanbul'da Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatıldı.



Konuyla ilgili AKOM'dan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, köprüde soğuk hava ve rüzgardan kaynaklanan derz ayrılması meydana geldiği bildirildi.

Köprüde oluşan 10-15 cm'lik açılma nedeniyle, araçların geçişine izin verilmiyor.

Fatih ile Beyoğlu arasındaki ulaşımı sağlayan 477 metrelik köprünün tamiri için çalışmalar sürüyor.



Köprü römorkörlerle çekilerek açılıp kapatılarak tekrar yerine oturtulmaya çalışıyor.



VİDEO: UNKAPANI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI