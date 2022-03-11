Unkapanı Köprüsü yeniden ulaşıma açıldı

Bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatılan Unkapanı köprüsü, saatler süren çalışmaların ardından trafiğe tamamen açıldı.

Haberler - NTV Haber 11.03.2022 - 17:23

Unkapanı Köprüsü yeniden ulaşıma açıldı

İstanbul'da bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle kapatılan Unkapanı Köprüsü trafiğe yeniden açıldı.

Konuyla ilgili AKOM'dan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, köprüde soğuk hava ve rüzgardan kaynaklanan derz ayrılması meydana geldiği bildirilmişti.

Köprüde oluşan 10-15 cm'lik açılma nedeniyle, araç trafiğine kapatılmıştı.

Fatih ile Beyoğlu arasındaki ulaşımı sağlayan 477 metrelik Unkapanı Köprüsü saatler süren çalışmaların ardından trafiğe tamamen açıldı.

VİDEO: UNKAPANI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI

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