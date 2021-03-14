Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu kazaya karıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi, Şehit Mustafa Gürcan Caddesi, Palm City Kavşağı'nda meydana geldi.

Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı otomobil iddiaya göre kavşak sistemine kırmızı ışık ihlali yaparak süratli girdi.



Otomobile çarpan araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir direğe çarptı. Kazada diğer aracın sürücüsü Murat Yorulmaz ile yan koltuktaki oğlu Buğra Yorulmaz yola savruldu. Buğra Yorulmaz olay yerinde yaşamını yitirdi, Murat Yorulmaz da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.



Diğer araçtaki yaralılar Bilal Kadayıfçıoğlu, kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, polis memuru Ömer Tokaç ve gemi kaptanı Murat Kutlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Ölen Buğra Yorulmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

BİLAL KADAYIFÇIOĞLU KİMDİR?

Denizcilik, yat ve petrol işi ile uğraşan ve holding patronu olan Bilal Kadayıfçıoğlu, bir süre Diyarbakırspor’un başkanlığını üstlenmişti. Diyarbakırlı iş adamı Bilal Kadayıfçıoğlu, spordan sonra eğitimde de Diyarbakır için önemli bir adım atmıştı.



Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hülya Avşar’ın kızı Zehra ile yaşadığı beraberlikle gündemdeydi. Evlenecekleri iddia edilen çift sürpriz bir kararla ayrılmıştı.