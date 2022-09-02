Ünlü borsacı Nasrullah Ayan hayatını kaybetti

Geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programı sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü borsacı Nasrullah Ayan yaşamını yitirdi.

Haberler - NTV Haber 02.09.2022 - 04:16

Ünlü borsacı Nasrullah Ayan hayatını kaybetti

' Kralı' olarak bilinen emekli iş insanı Nasrullah Ayan hayatını kaybetti.

Nasrullah Ayan'ın vefat haberi ailesi tarafından Ayan'ın sosyal medya hesabından duyuruldu.

Gaziantep’te yaşayan Nasrullah Ayan, önceki gün internet üzerinden bir televizyon programına konuk olmuş, yayın sırasında aniden fenalaşmıştı.

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Nasrullah Ayan yoğun bakımda tedaviye alındı, ancak dün gece tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ayan'ın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Mersin'de toprağa verilecek.

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