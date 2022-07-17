Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde yeni gelişme

Çiftlik evindeki çifte cinayetle ilgili soruşturma sürürken yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Çanakkale Gelibolu'daki cinayetin ardından jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtları incelendi. Çiftlik çalışanlarının ve bölgede yaşayanların bilgisine başvuruldu.



Jandarma Suç Araştırma Timi plaka takip sistemi yardımıyla bir şüphelinin İstanbul'da olduğunu belirledi. Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya gözaltına alındı. Özel okul ve kurs işletmeciliği de yaptığı belirlenen Akçekaya soruşturmanın sürdüğü Çanakkale'ye götürüldü.



Ufuk Akçekaya'nın cinayet günü İstanbul’dan Arıkan’ın çiftlik evine gittiği tespit edildi. Şüpheli ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.



Akçekaya cinayet sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında da kendisine kumpas kurulduğunu öne sürmüştü.



Ufuk Akçekaya ile Nazmi Arıkan arasında daha önce de dershane işletmeciliği konusunda anlaşma olduğu ancak bunun ikili arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bozulduğu iddia edildi.



Paylaşımında şu ifadelere yer verdiği ortaya çıktı:



“Sevgili dostlar, hakkımda kurumlarımla ilgili mesnetsiz haberlerin sebebini tekrar belgeleriyle açıklamak istiyorum. 3 yıl önce bugün işlettiğim Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarım (8 şube) dersler başlamasına 1 ay kala (2.500 öğrenci) tam 3 yıl önce bugün 7 Temmuz 2019 tarihinde internet sitesinde ekteki şekilde ilan etmiştir.



Bu duyuruyu şubelerimi, ismimi yayınlayıp, kitap yayın vermeyerek binlerce insanı mağdur etmiş, kayıt sildirme furyası başlatmıştır.



''PLANLI BİR ŞEKİLDE BENİ ZOR SOKTU''



10 yıllık anlaşmamızı sebep göstermeden, haber vermeden bozmuş tüm düzenimizi alt üst etmiştir. Eğitim sektöründe kayıtlarımızı 12 Ocak 2019 tarihinde yaptığımız bursluluk sınavıyla aldığımız bir sistemde 1 ay kala böyle bir hareket iyi niyetten uzak tamamen bir kumpastır. Binlerce öğrencinin bu durumu sebebiyle PLANLI BİR ŞEKİLDE şahsımı, şirketlerimi zora sokmuşlardır. Öğretmenlerle anlaşmalar Haziran 2019'da yapılmış, bina kiraları, SGK vergi hepsi alınan kayıtlarda kullanılıp ödenmişken derslerin başlamasına az bir zaman kala bu hal ticari olarak tüm sistemimi zora sokmuştur. 2016 yılında 10 yıllığına anlaşmış ve bozulmaması adına iki eski şirketi de (Tutkum Fen Bilimleri Lmt ve Beylikdüzü Fen Bilimleri Lmt) devir almışımdır.



''TİCARİ VE İTİBARİ SUİKAST YAPILMIŞTIR''



Bu anlaşma kesinlikle bozulmayacak diye sözleşmişizdir. Anlaşma bozulursa ilk yılımın cirosu kadar dövize çevirerek (2016-2017 eğitim dönemi cirom 5.000.000$) bana ödeme sözü vermişlerdir. Sonuç olarak bunu uygulamamışlardır. 3 yıldır büyük zorluklar içinde götürdüğümüz sistem artık tamamıyla tıkanmıştır. Ticari ve itibari suikast yapılmıştır. Takdir kamuoyunundur"

EVDE BOĞUŞMA İZLERİ DE VARDI



Fen bilimleri eğitim kurumlarının kurucusu Nazmi arıkan bir süre önce bayram tatilini geçirmek için Çanakkale Gelibolu'daki çiftliğine gitmişti.

69 yaşındaki eğitimciden salı günü öğle saatlerine kadar haber alamayan çalışanları endişelenip eve girdi..



Arıkan ve Şoförü Şerif Eker'in cansız bedenleri evin salonunda bulundu.. ikisinin de çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Evde boğuşma izleri de vardı. Arıkan'ın en son salı günü çiftlikte görev yapan veterinerle görüştüğü, gece yarısı da bir yakınıyla telefonda konuştugu belirlendi.



TOKATSPOR KÜME DÜŞÜNCE KENTE UĞRAMADI



Ufuk Akçekaya, Tokatspor 2'nci Lig'de mücadele ederken 2018'deki kongre ile kulübün başkanı oldu.



Akçekaya'nın başkan olduğu kongrede, dernek statüsünden çıkarılan kulüp, Tokatspor A.Ş. olarak lige devam etti. Tokatspor aynı sezon 2'nci Lig'den 3'ncü Lig'e, ardından da Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Bu ligde devam etmeyince takım, amatör kümeye düştü. Akçekaya'nın en son 11 Ekim 2020'de Halide Edip Adıvarspor ile oynanan 3'üncü Lig maçı için geldiği, bir daha da kente uğramadığı belirtildi.



Akçekaya'nın takımın A.Ş.'ye dönüşmesi ve sonrasında küme düşmesinin ardından kent yöneticilerinin kulübü yeniden devretmesi konusundaki taleplerine ise olumsuz karşılık verdiği belirtildi.

AKÇEKAYA'YI TAŞIYAN TAKSİCİ DE KONUŞTU



Ufuk Akçekaya'yı çiftliğe götüren taksi şoförü Ayhan Kütükçüler (57) konuştu.



Gözaltındaki cinayet şüphelisi Akçekaya'nın aracına bindiği taksi şoförü evli ve 2 çocuk babası Ayhan Kütükçüler, Akçekaya'nın kendisine internet üzerinden numarasını bulup ulaştığını belirtti.



''SAKİNDİ, DAHA ÖNCE DE GELDİĞİNİ SÖYLEDİ''



Kütükçüler, ''Beni aradı. Eceabat'tan almamı istedi. Gelibolu minibüsüyle Eceabat'ın Kilitbahir kavşağından saat 20.00'de aldım. Üzerinde siyah bir tişört ve siyah bir pantolon vardı. Bir kol çantası taşıyordu. Sakindi. Daha önce de ilçeye geldiğini söyledi. Olay yerine gitmek istediğini söyledi. Köyü 1 kilometre geçtikten sonra hayvan çiftliğinin orada indi'' dedi ve şöyle devam etti:



İSTİKAMET DEĞİŞTİ



''205 TL taksi ücretini verdi. Sabahtan ise Muğla'nın Bodrum ilçesine gitmek istediğini ne kadar tutacağını sordu. '4 bin 500 TL tutar' dedim. Kabul etti, sabah onu Bodrum'a götürmek üzere sözleştik. Ben ayrıldım. Ancak gece tekrar aradı, 23.45'te yanına gittim. Bodrum'a değil, Gelibolu'ya gitmek istediğini söyledi. Saat 00.24'te Gelibolu garajına götürdüm. 520 TL tuttu. Cebinde 460 TL olduğunu söyledi. Helalleştik. Ayrıldı" diye konuştu.

SUÇ ALETİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN BIÇAK BULUNDU



Ufuk Akçekaya'nın Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu sürüyor.

2 gün önce çiftliğe götürülüp, yer göstermesi yaptırılan Akçekaya, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Jandarma ekipleri, bir yandan da çiftlik arazinde detaylı çalışmasını sürdürüyor. İncelemelerde gece karanlığında ayçiçeği tarlasının içerisinden geçerek çiftliğe gittiği değerlendirilen Akçekaya'ya ait olduğu sanılan ayak izleri bulundu.

Bu bölgede yoğunlaştırılan aramalarda suç aleti olduğu değerlendirilen bir bıçak, jandarma ekiplerince bulunarak incelemeye alındı.