Ünlü finans uzmanı Aysun Mercan'a 15 milyon TL'lik tuzak: İfadesi ve dolandırıcıların görüntüleri ortaya çıktı

Tele-dolandırıcıların son kurbanı, Türkiye'de bulunan bir Japon bankasının yönetim kurulu üyesi Aysun Mercan oldu. Dolandırıcılar, 28 Ocak- 9 Şubat arasında, ünlü finans uzmanının 270 bin euro ve 150 bin dolarını almakla kalmadı, Kadıköy'de yarım milyon dolar tutarındaki dairesini bile sattırdı.

Aysun Mercan, 4 seferde 15 milyon lirasını kaptırdığı telefon dolandırıcılarından şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI



Sabah gazetesinde yer alan haberde Mercan'ın elden parayı teslim ettiği maskeli şahsın görüntüsü ve ifadesine yer verildi.



Habere göre, Mercan'ın bankadan havale yaptığı kişinin kimliğinin Ankara'da ikamet eden Oğuzhan Avcı (29) isimli kişi olduğu saptandı.

"KUYUMCU SOYGUNUNDA KİMLİĞİNİZ BULUNDU"

Aysun Mercan ifadesinde 28 Ocak günü 3 adet farklı numaradan arandığını söyledi. Mercan, telefondaki kişilerin kendisini Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı komiser ve savcı Fuat Oktay Uysal olarak tanıttığını belirtti. "Bana Kadıköy'deki kuyumcu soygununda kimliğimin soyguncular tarafından bırakıldığını söylediler. Ayrıca FETÖ, soygun, şantaj suçlarına karışan örgütün eline geçtiğini söylediler ve kimlik bilgilerimi kullanarak daha büyük suçlara karışabileceğimi söylediler" diyen Mercan, yaşadıklarını tek tek anlattı.



EMNİYETİN NUMARASINI İNTERNETTEN ARATMIŞ TEYİT ETMİŞ



Dolandırıcıların kendisine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün telefonunu verdiklerini ve arayarak teyit edebileceğini söyledikleri Mercan, "Ben internetten kontrol ettiğimde numaranın doğru olduğunu gördüm ve şahıslara inandım. Sonrasında şahıslar banka hesaplarıma ulaşıldığını ve bunu kontrol etmek üzere bana iban numarası vererek buraya para göndermemi istediler" dedi.

AZİMET KÖYLÜOĞLU'NDAKİ TAKTİK BURADA DA UYGULANDI



Dolandırıcıların verdiği iban numarasının Oğuzhan Avcı adına olduğunu ve ilk etapta 28 Ocak günü 150 bin lira bu hesaba aktardığını söyleyen talihsiz finans uzmanı, tıpkı eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu'nu dolandıranların uyguladığı, hedef ismin telefonlarının devamlı aranarak açık tutturma taktiğini uyguladıkları tespit edildi. Dolandırıcılar bu taktikle birlikte, dolandırılmak istenen kişinin farklı kişilerle iletişime geçip geçmediğini kontrol etmeyi amaçladı.

31 Ocak günü ise hesabındaki 70 bin euro ve 47 bin doları nakit olarak bankadan çektikten sonra kendisini farklı farklı adreslere ve son olarak Ataşehir'deki bir adrese gönderdiklerini aktaran Mercan, "1.75 boylarında 28-33 yaşlarında maskeli bir şahsa parayı teslim ettim. Teslim ederken telefondaki şahıslar gelen şahsın MİT mensubu olarak tanıtan ve parola olarak da söylemiş oldukları 'Kartal' kodunu söylememi ve doğruysa vermemi söylemişlerdi. Ben de öyle yaptım. Parayı teslim ettiğim şahıs, parayı göğüs bölgesine koyarak oradan hızlıca ayrıldı" dedi.

YENİ TELEFON VE HAT ALDIRDILAR



Dolandırıcıların kendisine yeni bir telefon ve hat aldırdıklarını ve bu telefonla irtibata geçmesini söyledikleri Mercan, "2 Şubat günü ise banka şubesinden 70 bin euro daha çektim ve aynı kişiye bankanın karşısında elden teslim ettim" ifadesini kullandı.

TAPU'DA OPERASYON VAR DEYİP 1 HAFTADA EVİNİ SATTIRDILAR



Dolandırıcıların ağına düşen Mercan'a bu sefer de "Tapu kadastro şubesinde bir operasyon var evini satman gerekiyor. Bu satış yasal olmayacak, sorun yaşamazsın" dediklerini aktaran talihsiz kadın, "Ben de bunun üzerine oturduğum binayı yaklaşık 1 hafta içinde sattım" dedi.



Yaklaşık yarım milyon dolarlık bu parayı da iki parti halinde önce Zincirlikuyu'da sonra ise Aksaray metro istasyonunda aynı kişiye teslim eden Mercan, "Şahıslar telefonda tekrar bana aldırdıkları hattı kırmamı, kendilerini aramamamı ve 25 Şubat günü bana haber vereceklerini, evimi de geri alacağımı söylediler. Ben de bu tarihe kadar bekledim. Kimse arayıp haber vermeyince dolandırılmış olduğumu anladım. Şikayetçiyim" diye konuştu.