Ünlü futbolcu Metehan Baltacı hakkındaki iddianame kabul edildi

"MÜSABAKANIN SONUCUNU ETKİLEDİ"

Başsavcılık Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin yasal bahis sitelerinden "Nesine" isimli şans oyunları sitesinde "18007277" ID numarası ile üyelik kaydının bulunduğu, 19 Aralık 2021'deki Galatasaray-Rizespor maçı ile 17 Nisan 2021'deki Göztepe-Galatasaray maçına "toplam gol 2,5 üst" şeklinde bahisler oynadığı kaydedildi.

İddianamede, bahis oynadığı dönemde maçların 18'lik geniş kadrosunda yer almadığı bildirilen Baltacı'nın, kuponlarına kendi müsabakası haricinde farklı maçlar veya spor dallarına ilişkin bahisler de eklemesi sonucu kaybettiği ifade edildi.

Yine iddianamede, Baltacı'nın telefonundaki 2021 yılına ait WhatsApp mesajında "Vevobahis" isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resminin bulunduğu, 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli şahsa "Urfa Eyüp kg" şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajlarına rastlandığı belirtildi.

İddianamede, şüphelinin soruşturmaya konu bahis oynanan müsabakada Galatasaray erkek futbol takımında profesyonel sözleşmeli futbolcu olarak kadroda yer aldığı ve müsabakada oynama durumunun teknik heyetin tasarrufunda "oynatabilir" statüsünde olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Şüphelinin, savunmasında bahis oynanan müsabakada görev almadığını belirtse de karşılaşmada oynama durumunun teknik heyetin tasarrufunda "oynatabilir" statüsünde olduğu vurgulanan iddianamede, "Metehan Baltacı'nın takım içerisindeki taktik ve oyunun seyri hakkında detaylı bilgiye sahip olması hususları değerlendirildiğinde, maçın sonucu ve seyri üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiye sahip olduğunun kabulünün gerektiği, böylece şüphelinin amacının müsabakadan elde edilecek gelirden ziyade bahis neticesinde sağlanacak gelir olduğu" değerlendirmesine yer verildi.

İddianamede, şüphelinin futbol takımından bağımsız oynamış olduğu bahsi kazanması amacıyla müsabakanın sonucunu etkileyerek şahsi kazanç için bireysel anlamda bahis yaparak "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet etme" suçunu işlediği bildirildi.

Baltacı'nın müsabakaya ilişkin takımların taktik planı, oyuncuların fiziksel durumu ve oyunun seyri gibi herkese açık olmayan bilgi ve verilere, bu bağlamda soruşturmaya konu maçta oyuncu olan şüphelinin diğer bahis oyuncularından farklı şekilde gizli bilgi, veri ve ayrıcalıklı duruma sahip bulunduğunun sabit olduğu vurgulanan iddianamede, "Şüphelinin müsabakada oynama durumunun teknik heyetin tasarrufunda 'oynatabilir' statüsünde olması sebebiyle maçın sonucu ve seyri üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiye sahip olduğunun göz önüne alınmasının gerektiği" belirtildi.

İddianamede, şüphelinin diğer bahis oyuncularından farklı şekilde ayrıcalıklı ve maçın sonucunu değiştirebilecek konumda olduğuna işaret edilerek, bahis işleminin beyana istinaden güven ilişkisine dayalı şans oyunu olduğu ve şüphelinin konumunu "Nesine" isimli bahis sitesine bildirmeksizin bilişim sistemi niteliğindeki elektronik bahis altyapısını kullanarak sıradan kullanıcı gibi hareket ettiği, gerçek konumunu gizlediği ve diğer kullanıcılardan farklı konumda olduğunu ayırt etme imkanının bulunmadığı anlatıldı.

Şüphelinin, müsabakada taraf olmasına rağmen oynamış olduğu maça kupon yapmak suretiyle haksız menfaat temin etmeye çalıştığı ve "Şans Girişimi" isimli şirketi zarara uğratmayı amaçladığı belirtilen iddianamede, her ne kadar kendi müsabakasına ilişkin oynadığı bahsi kazansa da toplu kupon yapması dolayısıyla sonuç olarak kaybettiğinden dolandırıcılık eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı tespitine yer verildi.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Baltacı, hiçbir yasa dışı bahis sitesine üyeliği olmadığını söylemişti. Yasal bir sitede 2021 yılında üyelik oluşturduğunu hatırladığını anlatan Baltacı, ifadesinde şunları anlatmıştı:

"Ben hiçbir suretle herhangi bir yasadışı bahis sitesinde herhangi bir işlem yapmadım. Bununla beraber benim adıma da herhangi birinin bu tarz sitelerde işlem yapmamıştır. Tarafıma sorulan yasadışı bahis sitesi ile benim herhangi bir alakam yoktur.

“2021'DE ÜYELİK AÇMIŞTIM”

Mesajlaşma grubunda başka bir arkadaşımın atmış olduğu görüntüdür. Söz konusu görüntü 2021 yılına aittir. Ben yasal sitede hatırladığım kadarıyla 2021 yılında üyelik açmıştım. Tam kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum ama hiçbir suretle formasını giymiş olduğum herhangi bir takım adına kupon yapmadım.

Yine oynamış olduğum maç bahislerindeki futbolcular ile herhangi bir irtibatım olmamıştır. Benim şike yapmam söz konusu değildir. Mesaj içeriklerinde de gözüktüğü üzere birçok kuponda arkadaşlarımdan takım sormaktaydım, şike yapacak olsam böyle yazışmaların olması mümkün olmazdı.

öz konusu kuponları yapmamdan dolayı TFF tarafından idari ceza verildi. Ancak bu cezanın içeriği kupon yapmamdan kaynaklı olup şike iddiası ile ilgili herhangi bir husus da yoktur."