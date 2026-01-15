Ünlü gece kulübü Oligark'ta yıkım
15.01.2026 12:08
İHA
Belediye ekipleri tarafından Beşiktaş'taki Oligark İstanbul adlı gece kulübünün kaçak bölümleri yıkılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nce Boğaziçi Koruma Sit Alanı'nda yürütülen denetim çalışmaları kapsamında Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan Oligark İstanbul adlı gece kulübünün bazı bölümlerinin kaçak olduğu tespit edildi.
Söz konusu aykırılıklar üzerine yasal süreç başlatıldı. Yapılan tespitlerin ardından yapı tatil tutanağı düzenlenerek encümen kararıyla aykırı uygulamalara ilişkin yıkım ve idari para cezası kararı alındı.
Yasal sürecin tamamlanmasının ardından encümen kararı doğrultusunda harekete geçen belediye ekipleri, iş makineleriyle birlikte sabah saatlerinde Muallim Naci Caddesi üzerindeki Oligark İstanbul adlı gece kulübünün önüne gelerek yıkım işlemine başladı.
BEBEK OTELİ'NDE KAÇAK BÖLÜMLERİ YIKILDI
Uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce arama yapılan Bebek Otel'de kaçak yapılaşma olduğunun tespit edilmesinin ardından oteldeki bazı bölümler yıkıldı.
Otelin teras kat ve kış bahçesi olarak adlandırılan bölümlerin kaldırılması için çalışma yapıldı.
VIP bölümün balkon kısmını kapatan çatı profilleri de yıkılan bölümler arasında yer aldı. Yapının ön cephe ve çatı katında yer alan mevzuata aykırı eklentiler kaldırıldı.
BAYLAN PASTANESİ
Bebek’te bulunan Baylan Pastanesi'nin teras kısmında yer alan ve imalathane olarak kullanılan bölümün imar mevzuatına aykırı şekilde inşa edildiği tespit edildi.
Söz konusu kaçak bölüm, belediye ekiplerince yıkıldı.
Boğaz hattındaki denetimlerin ve imara aykırı yapılarla ilgili çalışmaların sürdürüleceği öğrenildi.