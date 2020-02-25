Ünlü iş adamının oğlu evinde ölü bulundu

İstanbul Sarıyer'de ünlü iş adamı Ali Armağan’ın oğlu evinde ölü bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Bahçeköy Doğan Bey Caddesi üzerindeki sitede meydana geldi.



Silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Daireye giren ekipler yatak odasında 14 yaşındaki A. Armağan'ın hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Sağlık ekipleri A. Armağan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin dairedeki incelemesi sürüyor. İntihar ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni incelemelerin ardından netlik kazanacak.