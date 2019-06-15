Motosiklet tutkunu ünlü iş insanı Cem Kınay, motosikletiyle Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde gezinti yaparken iddiaya göre, dengesini kaybederek düştü. Kınay, yuvarlanarak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Kınay'ı Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Hastanede yapılan kontrolde Kınay'ın kaburgalarında kırık saptandı.
HAYATİ TEHLİKESİNİ ATLATTI
Kınay, ilk tedavisinin ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi ve göğüs cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kınay'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, pazartesi İstanbula'a sevk edileceği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.