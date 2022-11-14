Ünlü iş insanı Nazmi Arıkan'ın öldürülmesine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Ünlü iş insanı Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile hazırlanan iddianame kabul edildi.



Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, 13 Temmuz'da Karainebeyli köyündeki çiftlikte işlenen cinayetle ilgili soruşturma tamamlandı.



Çifte cinayetle ilgili gözaltına alınarak tutuklanan U.A. hakkında "Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" ve " Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

DEFALARCA BIÇAKLAMIŞ



İddianamede, sanığın 14 Temmuz'da çiftlikte yapılan yer gösterme işleminde eve nasıl girdiğini anlattığı belirtildi.

EVİN YAKININDA KOMANDO BIÇAĞI BULUNDU



Otopsilerde Nazmi Arıkan'da 47, Eker'de ise 66 kesici alet yarası saptandığı vurgulanan iddianamede, eve yaklaşık 100 metre uzaklıktaki ayçiçeği tarlasında jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde 3 komando bıçağı bulunduğu bilgisine yer verildi.



Sanık U.A iddianamedeki ifadesinde, Nazmi Arıkan'ı 2015'ten beri tanıdığını, aralarında ticari ilişkiler bulunduğunu anlattı.

'ALACAK VERECEK MESELESİ'



Arıkan ile 10 yıllık bir anlaşma yaptıklarını ancak 3 yıl sonra anlaşmanın sona erdirildiğini ileri süren sanık, iş insanından alacağı olan parayı tahsil edemediğini öne sürdü.



13 Kasım 2021'de köye gittiğini, borcuna karşılık 5 milyon dolar istediği Arıkan'ın kendisine 2 milyon lira vereceğini söylediğini iddia eden U.A, "Ben bu durumu kabul etmedim. 'Hocam borcunu öde, yoksa bu iş kötüye gidiyor' dedim ve yanından ayrıldım" ifadesini kullandı.



Olay günü yaşananlarla ilgili de iddialarda bulunan U.A, üzerine atılı suçlamalarını kabul etmediğini kaydetti.

ŞOFÖRÜNDEN YARDIM İSTEMİŞ



İddianamenin değerlendirme kısmında, sanığın, olay günü Arıkan'ın evde yalnız olduğunu görmesi üzerine balkondan içeri girdiği belirtildi.



İkili arasında tartışma yaşanması üzerine iş insanının 23.27'de şoförü Eker'i arayarak 9 saniyelik görüşme yaptığının HTS kayıtlarından tespit edildiği bilgisine yer verilen iddianamede, bu aramanın yardım amaçlı yapıldığının değerlendirildiği ifade edildi.



İddianamede, sanığın Arıkan'ı bıçakladıktan sonra yardıma gelen şoförü de arkasından yaklaşarak 66 bıçak darbesiyle öldürdüğü ileri sürüldü.



Maktullerin hayatta oldukları tespit edilen 23.27 ile sanığın taksiciyi arayıp kendisini almasını söylediği zaman aralığının 14 dakika 12 saniye olduğu belirtilen iddianamede, sanığın söylemlerindeki çelişkilere de dikkat çekildi.



İddianamede U.A'nın olay sırasında evde yanan evrakı fark etmesi üzerine, alevleri söndürmek için üzerlerine rakı döktüğünü ifade etmesine de değinilerek sanığın kimya fakültesi mezunu olduğunu, etil alkol içerikli rakının yangını hızlandırıcı ve başlatıcı özelliğini bilmemesinin mümkün görülmediği kaydedildi.



İddianamede, U.A için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



CANSIZ BEDENLERİ BULUNMUŞTU

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Nazmi Arıkan'a( (69) ait çiftliğin çalışanları, 13 Temmuz'da iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in (46) cesetlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.



Arıkan ve Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.



Olayla ilgili olarak 14 Temmuz'da özel okul ve kurs işletmecisi U.A. cinayet zanlısı olarak gözaltına alınmış, 17 Temmuz'da