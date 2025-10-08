Ünlü isimlere şafak baskını: 19 ismin kan örneği alınacak

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatıldı.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ünlü isimlere uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılacağı belirtildi.



Operasyonda gözaltı işlemi gerçekleşmedi, İstanbul'da bulunan isimlerin ifade ve kan örnekleri alınma işlemi başladı.



HANGİ İSİMLER ŞÜPHELİ?



Soruşturma kapsamında ifadesi ve kan örnekleri alınacak isimler şöyle:



- Dilan Polat



- Engin Polat



- İrem Derici



- Kubilay Aka



- Kaan Yıldırım



- Hadise Açıkgöz



- Berrak Tüzünataç



- Duygu Özaslan Mutaf



- Demet Evgar Babataş



- Zeynep Meriç Aral Keskin



- Özge Özpirinçci



- Mert Yazıcıoğlu



- Feyza Altun



- Derin Talu



- Deren Talu



- Ziynet Sali



- Birce Akalay



- Metin Akdülger



- Ceren Moray Orcan



Ayrıntılar birazdan NTV.COM.TR'de...



UYUŞTURUCU TESTİ NASIL YAPILIR?



Uyuşturucu testi, kişinin vücudunda madde kullanımına dair izleri tespit etmek amacıyla yapılıyor. En sık kullanılan yöntemler idrar, kan, tükürük ve saç testi.



İdrar testi, en yaygın yöntem olarak öne çıkıyor. İdrar örneği laboratuvara gönderilerek kimyasal analiz yapılıyor.



Hızlı Kan testi ise vücuttaki aktif maddeyi ölçmek için tercih ediliyor, daha keskin sonuç veren bu yöntem genellikle hastanelerde yapılıyor.



Tükürük testi, özellikle iş yerlerinde ve polis kontrollerinde pratikliği sebebiyle kullanılıyor.



Saç testi ise uzun süreli madde kullanımını ortaya çıkarıyor. Saçta 3-6 aya kadar uyuşturucu izleri tespit edilebildiği biliniyor.



UYUŞTURUCU TESTİ SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?



Testin uygulanma şekline göre sonuç alma süresi değişiklik gösterebiliyor.



İdrar testi kişinin kullandığı maddeye göre değişmekle birlikte genellikle 3 günlük kullanım hakkında bilgi veriyor. Testin tespit aralığı genellikle 2 gün ile 3 hafta arasında değişebiliyor.



Saç numunesinde uyuşturucu testi 4 ile 6 ay içinde madde kullanımına dair bilgi veriyor. Saç testi gibi detaylı incelemelerde bu süre 1 haftaya kadar uzayabiliyor.



Hızlı test kitleri ile yapılan idrar ve tükürük testlerinde sonuçlar genellikle 5-15 dakika içinde öğrenilebiliyor. Bu yöntem genellikle polis karakollarında kullanılıyor.



Laboratuvar ortamında yapılan kan ve idrar analizlerinde ise sonuçlar ortalama 1-3 gün içinde çıkıyor.

