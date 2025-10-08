Ünlü isimlere şafak baskını: Sanatçı ve ünlüler kan testleri sonrası serbest bırakıldı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

Sabah erken saatlerde Jandarma tarafından ifadeye alınan sosyal medya fenomenleri, dizi oyuncuları ve sanatçıların Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri akşam saatlerinde sona erdi. Test sonuçları beklenecek. SABAH İFADEYE ALINDILAR Birçok ünlü isim ve sosyal medya fenomeni hakkında uyuşturucu kullandıkları şüphesiyle 8 Eylül günü sabah saatlerinde soruşturma başlatıldı.



Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ünlü isimlere uyuşturucu kullanmak şüphesiyle kontrol işlemi yapıldı.

Ünlü sanatçılar test için getirildikleri Adli Tıp Kurumu'nda görüntülendi.

HANGİ İSİMLER ŞÜPHELİ? Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, soruşturma kapsamında ifadesi ve kan örnekleri alınan isimler şöyle: Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu. Bazı isimlerin de yurtdışında bulunduğu öğrenildi.



Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan ünlü isimler, iki otobüsle Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖZALTI İŞLEMİ GERÇEKLEŞMEDİ Operasyonda gözaltı işlemi gerçekleşmedi. İstanbul'da bulunan ünlü isimler İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Ünlü isimlerin burada ifadelerine başvuruldu. İfade işlemi tamamlanan ünlü isimler, öğlen saatlerinde kan tahlilleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.



Adli Tıp'a gönderilen isimler otobüslere bindirildi. Ünlü isimler, İl Jandarma Alay Komutanlığı'ndan çıkış yaptıkları sırada görüntülendi.

İKİ OTOBÜSLE ÇIKIŞ YAPTILAR



Ünlüler, iki otobüsle buraya gönderilirken, bazı oyuncuların yakınları destek için İl Jandarma Komutanlığı'na geldi. İfade için bekleyen oyuncu Demet Evgar'ın aynı dizide oynayan arkadaşı oyuncu Hatice Aslan'da moral ziyareti için geldiğini söyleyerek, soruşturma nedeniyle setlerinin durduğunu söyledi. SERBEST BIRAKILDILAR



Kurumda kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde İl Jandarma Komutanlığı'na geri götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı.



Ünlü isimlerin hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı, testlerinin yapılmasının ardından serbest bırakılacağı belirtiliyordu.

ÜNLÜLERDEN İDDİALARA YANIT Operasyonda adı geçen şarkıcı İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer yazılı bir açıklama yayınladı.



Mermer, "Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz.

Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı.



Bir diğer isim olan Ziynet Sali'nin avukatı da müvekkilinin yurt dışında olduğunu ve döndüğünde ifade vereceğini belirtti.



Avukat Cemil Cem Eribol, sözlerine "Bu arada şüpheye yer vermeyecek şekilde belirtmek isteriz: Müvekkilem Ziynet Sali hayatı boyunca sigara dahi içmemiş olup, söz konusu soruşturma ve kişileri ile hiçbir ilgisi yoktur. Müvekkilem Ziynet Sali'nin sehven konuya dahil edildiği kanaatindeyiz. Kamuoyuna bildiririz" diye devam etti.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan iki otobüsle çıkış yapan ünlü isimler, kışla önünde bekleyen gazeteciler tarafından görüntülendi.

DİLAN POLAT'IN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI Soruşturmaya ilişkin sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın avukatı da bir açıklama yaptı. Müvekkilinin daha önce uyuşturucu madde kullanmadığına yönelik daha önce bir rapor aldığını söyleyen avukat Sevinç Horoz, "Kan ve kıl testi vermeye hazır olduğumuzu da beyan ettik. Bu yeterli görülmezse bir kez daha vermeye hazırız. Dolayısıyla yaşanan şeyin neye ilişkin olduğunu anlayabilmek mümkün değil." dedi.



Avukat Sevinç Horoz, soruşturmanın bir ihbar üzerine başladığı bilgisine sahip olduklarını ancak ihbarın içeriğinin ne olduğunu bilmediklerini söyledi.

Ünlü isimlerin getirildiği İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na desteğe gelen ünlü isimler de oldu. Oyuncu Hatice Aslan, rol arkadaşı Demet Evgar'a moral ziyareti için geldiğini söyledi.