Ünlü isimlere şafak baskını: Sanatçı ve ünlüler kan testleri sonrası serbest bırakıldı
Haklarında uyuşturucu kullandıkları şüphesiyle işlem başlatılan sanatçılar ve sosyal medya fenomenleri adli tıpta alınan numuneler sonrasında serbest bırakıldı.
Sabah erken saatlerde Jandarma tarafından ifadeye alınan sosyal medya fenomenleri, dizi oyuncuları ve sanatçıların Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri akşam saatlerinde sona erdi. Test sonuçları beklenecek.
SABAH İFADEYE ALINDILAR
Birçok ünlü isim ve sosyal medya fenomeni hakkında uyuşturucu kullandıkları şüphesiyle 8 Eylül günü sabah saatlerinde soruşturma başlatıldı.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ünlü isimlere uyuşturucu kullanmak şüphesiyle kontrol işlemi yapıldı.
HANGİ İSİMLER ŞÜPHELİ?
Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, soruşturma kapsamında ifadesi ve kan örnekleri alınan isimler şöyle:
Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu. Bazı isimlerin de yurtdışında bulunduğu öğrenildi.
GÖZALTI İŞLEMİ GERÇEKLEŞMEDİ
Operasyonda gözaltı işlemi gerçekleşmedi. İstanbul'da bulunan ünlü isimler İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
Ünlü isimlerin burada ifadelerine başvuruldu.
İfade işlemi tamamlanan ünlü isimler, öğlen saatlerinde kan tahlilleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
İKİ OTOBÜSLE ÇIKIŞ YAPTILAR
Ünlüler, iki otobüsle buraya gönderilirken, bazı oyuncuların yakınları destek için İl Jandarma Komutanlığı'na geldi.
İfade için bekleyen oyuncu Demet Evgar'ın aynı dizide oynayan arkadaşı oyuncu Hatice Aslan'da moral ziyareti için geldiğini söyleyerek, soruşturma nedeniyle setlerinin durduğunu söyledi.
SERBEST BIRAKILDILAR
Kurumda kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde İl Jandarma Komutanlığı'na geri götürüldü.
Burada işlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı.
ÜNLÜLERDEN İDDİALARA YANIT
Operasyonda adı geçen şarkıcı İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer yazılı bir açıklama yayınladı.
Mermer, "Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz.
Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı.
Bir diğer isim olan Ziynet Sali'nin avukatı da müvekkilinin yurt dışında olduğunu ve döndüğünde ifade vereceğini belirtti.
Avukat Cemil Cem Eribol, sözlerine "Bu arada şüpheye yer vermeyecek şekilde belirtmek isteriz: Müvekkilem Ziynet Sali hayatı boyunca sigara dahi içmemiş olup, söz konusu soruşturma ve kişileri ile hiçbir ilgisi yoktur. Müvekkilem Ziynet Sali'nin sehven konuya dahil edildiği kanaatindeyiz. Kamuoyuna bildiririz" diye devam etti.
DİLAN POLAT'IN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI
Soruşturmaya ilişkin sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın avukatı da bir açıklama yaptı.
Müvekkilinin daha önce uyuşturucu madde kullanmadığına yönelik daha önce bir rapor aldığını söyleyen avukat Sevinç Horoz, "Kan ve kıl testi vermeye hazır olduğumuzu da beyan ettik. Bu yeterli görülmezse bir kez daha vermeye hazırız. Dolayısıyla yaşanan şeyin neye ilişkin olduğunu anlayabilmek mümkün değil." dedi.
Avukat Sevinç Horoz, soruşturmanın bir ihbar üzerine başladığı bilgisine sahip olduklarını ancak ihbarın içeriğinin ne olduğunu bilmediklerini söyledi.
TÜZÜNATAÇ'A HAPİS CEZASI VERİLMİŞ, POLATLAR GÖZALTINA ALINMIŞTI
Soruşturma kapsamında kan örneği alınacak ünlü isimler arasında bulunan Berrak Tüzünataç daha önce uyuşturucu madde kullanma suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı.
Dava 2017 yılında görülmüş, ünlü oyuncuya 20 ay hapis cezası verilmişti.
Sosyal medya ünlüsü çift, Dilan ve Engin Polat da daha önce uyuşturucu operasyonu ile gündeme gelmişti.
Polat çifti, 2 Mart'ta uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Hastanede kan örnekleri alınan çift, savcılık talimatıyla serbet kalmıştı.
UYUŞTURUCU TESTİ NASIL YAPILIR?
Uyuşturucu testi, kişinin vücudunda madde kullanımına dair izleri tespit etmek amacıyla yapılıyor. En sık kullanılan yöntemler idrar, kan, tükürük ve saç testi.
İdrar testi, en yaygın yöntem olarak öne çıkıyor. İdrar örneği laboratuvara gönderilerek kimyasal analiz yapılıyor.
Hızlı Kan testi ise vücuttaki aktif maddeyi ölçmek için tercih ediliyor, daha keskin sonuç veren bu yöntem genellikle hastanelerde yapılıyor.
Tükürük testi, özellikle iş yerlerinde ve polis kontrollerinde pratikliği sebebiyle kullanılıyor.
Saç testi ise uzun süreli madde kullanımını ortaya çıkarıyor. Saçta 3-6 aya kadar uyuşturucu izleri tespit edilebildiği biliniyor.
UYUŞTURUCU TESTİ SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?
Testin uygulanma şekline göre sonuç alma süresi değişiklik gösterebiliyor.
İdrar testi kişinin kullandığı maddeye göre değişmekle birlikte genellikle 3 günlük kullanım hakkında bilgi veriyor. Testin tespit aralığı genellikle 2 gün ile 3 hafta arasında değişebiliyor.
Saç numunesinde uyuşturucu testi 4 ile 6 ay içinde madde kullanımına dair bilgi veriyor. Saç testi gibi detaylı incelemelerde bu süre 1 haftaya kadar uzayabiliyor.
Hızlı test kitleri ile yapılan idrar ve tükürük testlerinde sonuçlar genellikle 5-15 dakika içinde öğrenilebiliyor. Bu yöntem genellikle polis karakollarında kullanılıyor.
Laboratuvar ortamında yapılan kan ve idrar analizlerinde ise sonuçlar ortalama 1-3 gün içinde çıkıyor.
