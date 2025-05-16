Ünlü Japon rahip barış için Dolmabahçe'de dua etti

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış görüşmeleri Türkiye'nin arabuluculuğunda sürüyor.



Heyetler arası görüşmeler Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bugün başladı.



Çalışma Ofisi'nin önüne gelen 74 yaşındaki ünlü barış elçisi Japon rahip Junsei Tarasawa anlaşma sağlanması için dua etti.



O anlar kameraya yansıdı.