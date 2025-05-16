Ünlü Japon rahip barış için Dolmabahçe'de dua etti

Ukrayna ve Rusya heyetleri bugün Dolmabahçe'de Türkiye'nin arabuluculuğunda bir araya geldi. Ünlü barış elçisi Junsei Tarasawa anlaşma sağlanması için dua etti.

Ünlü Japon rahip barış için Dolmabahçe'de dua etti

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış görüşmeleri 'nin arabuluculuğunda sürüyor.

Heyetler arası görüşmeler Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde bugün başladı. 

Çalışma Ofisi'nin önüne gelen 74 yaşındaki ünlü barış elçisi Japon rahip Junsei Tarasawa anlaşma sağlanması için dua etti.

O anlar kameraya yansıdı.

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