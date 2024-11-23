Ünlü kebapçının kardeşi rezidansın 20'inci kattan düştü

Polis ekipleri, yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin Orhan Aydoğmuş olduğunu tespit ederken, cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KEBAPÇI BEDRİ USTA'NIN KARDEŞİ



Olay yerine "Bedri Usta" olarak bilinen ünlü kebapçı Bedrettin Aydoğdu'nun da geldiği görüldü.



Ölen Orhan Aydoğdu'nun, Bedrettin Aydoğdu'nun erkek kardeşi olduğu, iki çocuk babası olduğu ve bir süredir ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.