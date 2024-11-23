Ünlü kebapçının kardeşi rezidansın 20'inci kattan düştü

İstabul Ataşehir'de bulunan rezidansın 20'nci katından iki çocuk babası Orhan Aydoğmuş düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ünlü kebapçının kardeşi rezidansın 20'inci kattan düştü

Barbaros Mahallesi'nde bulunan sitedeki rezidansın 20'nci katından düşen kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde düşen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ünlü kebapçının kardeşi rezidansın 20'inci kattan düştü - 1

Polis ekipleri, yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin Orhan Aydoğmuş olduğunu tespit ederken, cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KEBAPÇI BEDRİ USTA'NIN KARDEŞİ

Olay yerine "Bedri Usta" olarak bilinen ünlü kebapçı Bedrettin Aydoğdu'nun da geldiği görüldü.

Ölen Orhan Aydoğdu'nun, Bedrettin Aydoğdu'nun erkek kardeşi olduğu, iki çocuk babası olduğu ve bir süredir ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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