Ünlü mimar Turgut Toydemir'i öldüren polis 25 yıl hapis

Ünlü mimar Turgut Toydemir, İstanbul'da aracıyla seyir halindeyken trafikte tartıştığı polis memuru tarafından vurularak geçen hayatını kaybetmişti.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Sinan Çelik ve maktul Turgut Toydemir'in ailesi ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı.

YAKIN MESAFEDEN 8 KEZ ATEŞ

Mütalaada, olay günü trafikte maktul ile sanık arasında yol verme meselesi yüzünden kovalamaca yaşandığı, sanığın aracından inerek kaçmaması için maktulün aracını hedef alıp en az 8 kez ateş ettiği anlatıldı.

Maktulün aracına 7 merminin hareket halindeyken isabet ettiği belirtilen mütalaada, Turgut Toydemir'in yaralanmasına ve ölümüne sebep olan atışın sanık tarafından silahın Toydemir'e doğrultularak direkt atış şeklinde, yakın mesafeden yapıldığı vurgulandı.

Mütalaada, "Özel eğitimli ve tecrübeli olan sanığın sonucu öngörebilecek haldeyken silahını doldurur vaziyette maktulün yanına yaklaştığı, maktulün aracıyla kaçtığı esnada arkasına doğru birden fazla kez ateş ettiği, sanık her ne kadar maktulün şüpheli bir şahıs olabileceğinden bahisle durdurmak ve işlem yapmak için ateş ettiğini beyan etmişse de o esnada görevde olmadığı ve ikametine doğru hareket ettiği" kaydedildi.

Maktulün aracında silah, delici ya da kesici herhangi bir suç unsuru elde edilemediği bilgisine yer verilen mütalaada, mesleği gereği atış tecrübesine sahip sanığın maktulün aracına yakın mesafeden çok kez ateş etmesinde, atışların hayati bölgeye isabet edebileceğini ve bunun sonucunda maktulün ölebileceğini öngörebileceği belirtildi.

“HAKSIZ TAHRİK” İNDİRİMİ İSTEMİ

Mütalaada, sanığın eylemini iradi olarak isteyerek ve sonucunu da bilerek gerçekleştirdiği ve eyleminin "kasten öldürme" suçu kapsamına girdiği ifade edildi.

Maktulün "dur" ihtarına uymayarak araçtan inmemesi ve manevra yaparak kaçmaya çalışması dikkate alındığında, sanık lehine "haksız tahrik" koşullarının oluştuğu değerlendirilen mütalaada, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

KARAR ÇIKTI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti ise sanığa "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Olayda "haksız tahrik" şartları oluşmadığını değerlendiren ve bu yönde indirim uygulamayan heyet, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak müebbedi 25 yıl hapis cezasına düşürdü.

TURGUT TOYDEMİR KİMDİR?

Toydemir, 1938 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1961 yılında İstanbul​ Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde mezun olan Toydemir'in toplamda 20 milyon metrekareyi aşan binden fazla projeye imza attığı biliniyor.

Turgut Toydemir, bugüne dek Maslak USO Center, Shangri-La Bosphorus Otel, Samsun Sheraton Hotel, Bitlis Eren Üniversitesi, Nurol Tower, Tuzla'daki Sabancı Üniversitesi kampüsü gibi pek çok projede yer aldı.