Ünlü oyuncu Meral Kaplan'a 23 milyon liralık dolandırıcılık suçlaması

Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne şikayet dilekçesi veren E.Y., kendisini bir vakfın yöneticisi olarak tanıtan S.Ö.'ye (51) Arnavutköy'de bir arsanın satışı için farklı zamanlarda toplam 23 milyon lira ödeme yaptığını söyledi.



Ancak aradan geçen zamanda satışın bir türlü gerçekleşmemesi üzerine dolandırıldığını anladığını söyleyen mağdur S.Ö. ve onunla birlikte hareket eden kişilerden şikâyetçi oldu.



5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis aralarında S.Ö.'nün de bulunduğu onunla birlikte hareket eden toplam 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler S.Ö., D.Ö.(28), A.Ş.(38), N.T.(45) ve M.D.'yi (26) gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte iki ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.