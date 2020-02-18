Ünlü profesörün cipine giren hırsızı eşi yakaladı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Pürtelaş Mahallesi Vişne Sokak üzerinde saat 08.00 sularında çalıştığı üniversiteye gitmek için evinden çıkan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, cipine yöneldiği sırada içeride bir kişinin olduğunu gördü.

Bunun üzerine cipinin kapılarını kilitleyen ünlü profesör eşi Nuriye Fındıkoğlu ve çevredekilerden yardım istedi. Bir yandan da olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Nuriye Fındıkoğlu cipin içindeki şüpheliyi dışarıya çıkarttıktan sonra kontrol altına alarak polis ekiplerini beklemeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında bir adet laptop, araç navigasyonu ve cep telefonu ele geçirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

''BEN SURİYELİYİM, BANA DOKUNAMAZSINIZ DEDİ''

Çalıştığı üniversiteye gitmek için cipine binmek üzere hamle yapan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, "Sabah üniversiteye gitmek için evden çıkarak aşağı indim. Arabaya baktığımızda çuval gibi bir şeyin olduğunu gördüm. Sarhoş gibi görünüyordu. Ben Suriyeliyim, bana dokunamazsınız diyor bir taraftan. Arabanın içinde ne var ne yok sökmüş, doldurmuş çantasına. Eşim Adanalı, kendisi çıkarttı şüpheliyi. Ben karışamadım. Polis ekipleri gelene kadar eşim ve komşularla tuttuk şahsı'' ifadelerini kullandı.