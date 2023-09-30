Ünlü rapçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 7 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Zonguldak’a konser için gelen Canbay olarak tanınan Vahap Canbay ve Wolker olarak bilinen Umut Bolat’ın bulunduğu minibüsün sürücüsü Ergün M., iddiaya göre, önünde seyreden İ.A.'nın kullandığı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı. Ergün M.’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, savrulup, aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ile Vahap Canbay, Umut Bolat, İhsan Aydın, Yiğit Karaüzüm, Nail Aydın ve Erdem Canbay, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelerde tedaviye alındı.



HAYRANLARI HASTANE ÖNÜNE AKIN ETTİ



Rapçilerin kaza haberini alan hayranları kaldırıldıkları hastanenin önüne akın etti. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Canbay ve Wolker’ın Zonguldak merkezde bir eğlence mekanında konseri olduğu öğrenildi.