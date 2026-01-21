Ünlü sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti

Bir süredir enfeksiyon sebebiyle hastanede tedavi olan ve son olarak entübe edilen Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen hayatını kaybetti. 97 yaşında hayata gözlerini yuman usta ismin vefatını oğlu Ömer Dormen duyurdu.

“BABAMI KAYBETMENİN TARİFSİZ ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİM”

Ömer Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

“HEPİMİZİN ÜZERİNDE HAKKI VAR”

NTV'ye konuşan oyuncu İzzet Günay, “Türkiye için çok önemli bir insandı. Hepimizin üzerinde hakkı var. Çok üzüldüm. Ona çok şey borçlu olduğumu belirtmek isterim. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Ben beş sene boyunca Dormen Tiyatrosu'nda çalıştım. Sonra da onun izniyle sinemaya geçtim. Sık sık görüşüyorduk" dedi.

Ediz Hun da NTV ekranlarında “Birçok sanatçının yetişmesine vesile olmuştur. Çok entellektüel bir isimdi. Çok disiplinli bir insandı. Hala bu yaşta çalışmalarına devam ediyordu. Yeri doldurulamayacak kadar önemli bir insandır. Büyük bir kayıptır, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun” diye konuştu.

“HALDUN DORMEN'İN 'YAPARSIN ŞEKERİM' LAFI HEP KULAKLARIMIZDA OLACAK”

Nevra Serezli de üzüntüsünü “10 dakika önce öğrendim. Takdir edersiniz ki şu an şoktayım. Bir devir kapandı. 60 senelik tiyatro hayatım Haldun Dormen'e bağlıydı. Kendisi benim hocamdı. Onun ‘Yaparsın şekerim’ lafı hep kulaklarımızda olacak. Böyle bir günün geleceğini düşünemiyordum açıkçası. Çünkü bazı insanlar hep hayatınızda olsun, size yol göstersin isterseniz. Haldun'un en sevdiğim tarafı ders verir gibi ders vermemesiydi. Bize her şeyi konuşur gibi öğretirdi” ifadelerini kullandı.