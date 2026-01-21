Ünlü sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti
21.01.2026 18:34
Son Güncelleme: 21.01.2026 19:20
Usta sanatçı Haldun Dormen 97 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir hastanede tedavi gören usta sanatçı Haldun Dormen 97 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü sanatçının oğlu Ömer Dormen duyurdu.
Bir süredir enfeksiyon sebebiyle hastanede tedavi olan ve son olarak entübe edilen Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen hayatını kaybetti. 97 yaşında hayata gözlerini yuman usta ismin vefatını oğlu Ömer Dormen duyurdu.
“BABAMI KAYBETMENİN TARİFSİZ ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİM”
Ömer Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.
“HEPİMİZİN ÜZERİNDE HAKKI VAR”
NTV'ye konuşan oyuncu İzzet Günay, “Türkiye için çok önemli bir insandı. Hepimizin üzerinde hakkı var. Çok üzüldüm. Ona çok şey borçlu olduğumu belirtmek isterim. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Ben beş sene boyunca Dormen Tiyatrosu'nda çalıştım. Sonra da onun izniyle sinemaya geçtim. Sık sık görüşüyorduk" dedi.
Ediz Hun da NTV ekranlarında “Birçok sanatçının yetişmesine vesile olmuştur. Çok entellektüel bir isimdi. Çok disiplinli bir insandı. Hala bu yaşta çalışmalarına devam ediyordu. Yeri doldurulamayacak kadar önemli bir insandır. Büyük bir kayıptır, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun” diye konuştu.
“HALDUN DORMEN'İN 'YAPARSIN ŞEKERİM' LAFI HEP KULAKLARIMIZDA OLACAK”
Nevra Serezli de üzüntüsünü “10 dakika önce öğrendim. Takdir edersiniz ki şu an şoktayım. Bir devir kapandı. 60 senelik tiyatro hayatım Haldun Dormen'e bağlıydı. Kendisi benim hocamdı. Onun ‘Yaparsın şekerim’ lafı hep kulaklarımızda olacak. Böyle bir günün geleceğini düşünemiyordum açıkçası. Çünkü bazı insanlar hep hayatınızda olsun, size yol göstersin isterseniz. Haldun'un en sevdiğim tarafı ders verir gibi ders vermemesiydi. Bize her şeyi konuşur gibi öğretirdi” ifadelerini kullandı.
Çocuk yaşlarda ayağını sakatlayan Haldun Dormen, bunu hiç umursamadığını söyledi ve senelerce sahnede boy gösterdi.
GÖKSEL KORTAY GÖZYAŞLARINI TUTAMADI: 70 YILLIK DOSTUMDU
NTV ekranlarına telefonla bağlanan Göksel Kortay ise gözyaşlarını tutamadı. Ünlü oyuncu, “70 yıllık dostumdu, ağabeyimdi, ustamdı. Türk tiyatrosunun yaşayan efsanesiydi. O hep ‘Yaparsın şekerim’ derdi. Ben de ona ‘Olmadı şekerim’ demek istiyorum. Türk tiyatrosuna büyük emekler vermiş, son anına kadar çalışmış birisidir. Hiçbirimiz böyle bir şey beklemiyorduk. Onunla yaşayan herkes ondan şevk alırdı. Türk tiyatrosunun ulu bir çınarıydı, eminim ki herkes çok üzgündür” dedi.
Sahnede olmaktan bir an vazgeçmeyen Haldun Dormen, kariyeri boyunca yazdı, yönetti ve oynadı.
Altan Erkekli ise “Ülkemizin başı sağ olsun. Türk tiyatrosunun ulu çınarlarından birini ebediyete uğurluyoruz. Çok değerli ustalar yetiştirdi. Aydınlık bir geleceğin yolunu gençlere açtı, yılmadı. Hiçbir zaman yorgunluk nedir bilmedi. 'Yeri zor doldurulur' cümlesi Haldun Dormen için söylenebilecek bir sözdür. Onu her zaman her yerde analım, unutulmasın” dedi.
“GEÇEN HAFTA YOĞUN BAKIMDA SON BİR VEDALAŞTIK ONUNLA”
Çok üzgün olduğunu söyleyen Erol Evgin “Türk tiyatrosunun duayeniydi Haldun Dormen. 70 yılı aşkın sanat yaşamı boyunca sayısız eser sahneye koymuş ve oynamış. Dormen Tiyatrosu benim gençliğimde efsaneydi. Haldun bizlere çok şey öğretti. 45-46 yıllık dostluğumuz vardı. 97 yaşında Dormen Akademi'nin derslerine gidiyordu. Birlikte çok keyifli zamanlar geçirdik. Hisseli Harikalar Kumpanyası'nda oynamadan önce tereddütüm vardı, beni ‘Yaparsın şekerim’ diyerek yüreklendirmişti. Geçen hafta hastaneye uğramıştım, yoğun bakıma yanına girdim. Son bir vedalaştık onunla orada. Bana baktı, güldü orada birkaç da kelime söyledi. Hepimizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.
Haldun Dormen, yaşamı boyunca 250'nin üstünde ödül kazandı.
Haldun Dormen'in vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler Dormen'in vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlülerin paylaşımları...
Özgür Özel: Türk tiyatrosunun büyük ustası, kıymetli sanatçımız Haldun Dormen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim. Sahneyi büyüten, sanatla yaşayan, kuşaklar yetiştiren çok büyük bir çınardı. Işıklar içinde uyusun.
Cem Yılmaz: Kıymetli büyüğümüz Haldun hocamızın mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Enerjisi ve tutkusuyla örnek bir sanat insanıydı.Allah rahmet eylesin.
Tolga Çevik: Gerçek tiyatro adamı, İstanbul beyefendisi, hepimizin Haldun ağabeyi… Çok üzüldüm. Bu hayata bir kere gelecek nadir değerlerden. Hepimizde emeğin, nasihatın ve paylaştığın neşen var. Nur içinde yat Haldun Dormen.
Gülsin Onay: Haldun Dormen’i kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve tiyatro dünyamıza baş sağlığı ve sabırlar dilerim.
Yekta Kopan: Hoşçakalın Haldun Bey… Çok üzüldüm. Haldun Dormen’in ailesine, sevenlerine ve tüm tiyatro camiasına başsağlığı diliyorum. Türk tiyatrosuna bıraktığı iz yaşamaya devam edecek. Işığı bol olsun. Başımız sağ olsun.
Orhan Aydın: Tiyatromuzda bir dönem kapandı. Yüzlerce oyuncunun ustası, hocası Haldun Dormen toprağa düştü.Toprağınız çiçekler kokacak değerli Dormen... Unutulmayacaksınız.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da Haldun Dormen için başsağlığı mesajı paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Türk tiyatrosuna yön veren, sahne sanatlarımızın gelişiminde unutulmaz katkılar sunan Haldun Dormen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yetiştirdiği kuşaklarla ve eserleriyle daima yaşayacak. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da “Türk tiyatrosunun usta ismi, değerli hocamız Haldun Dormen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tiyatroya kattığı çağdaş bakış, sahneye taşıdığı zarafet ve yetiştirdiği sayısız sanatçıyla; yalnızca bir döneme değil, kültürümüze iz bıraktı. Ustamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm tiyatro camiasına başsağlığı diliyoruz. Haldun Dormen’in adı, tiyatro tarihimizde daima yaşayacak” ifadeleri yer aldı.
Tüm hayatını tiyatroya adayan bu uğurda malını mülkünü de kaybeden Haldun Dormen, Babamdan kalanlar gitti. Hiçbir zaman da arkaya bakmadım" demişti.
TİYATROYA ADANAN BİR ÖMÜR
Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında iz bırakan Haldun Dormen, Sait Ömer Bey ile Nimet Rüştü Hanım'ın çocuğu olarak 5 Nisan 1928'de Mersin'de dünyaya geldi.
Usta sanatçı, Galatasaray Lisesi ile Robert Kolejdeki eğitiminin ardından ABD'de üniversiteye gitti ve tiyatrolarda çalıştı. Türkiye'ye 1954'te dönen sanatçı, Beyoğlu'nda Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli ve Erol Keskin ile Cep Tiyatrosunu kurdu. Dormen Tiyatrosunu ise 1957'de kurdu.Erol Günaydın, Altan Erbulak, Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Keskin, İzzet Günay, Yılmaz Köksal, Ayfer Feray gibi birçok sanatçı yetiştirdi. 1961'de Türkiye'deki ilk Batılı anlamdaki müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı sahneledi. Kariyeri boyunca birçok oyunda imzası olan ve Anadolu'nun her yerine turneye giden Dormen, 1981'de sahneye koyduğu "Lüküs Hayat" oyunuyla da adından söz ettirdi. Dormen'in İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye koyduğu “Lüküs Hayat”, 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe olarak devam etti.
Birçok eseri Türk tiyatrosuna kazandıran, yönetmenlik yapan Haldun Dormen, Dormen Tiyatrosu ile tiyatroda Dormen Ekolü'nü yarattı. Yaşamı boyunca 250'nin üstünde ödül kazanan sanatçı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda ders verdi ve 1998 yılında da Devlet Sanatçısı ünvanına layık görüldü.
Kariyerine birçok başarı sığdıran Dormen, 1959'da halkla ilişkiler alanında dünyaca tanınan bir isim olan Betül Mardin ile evlendi, sekiz yıl süren bu evliliğinden Ömer adlı bir oğlu dünyaya geldi.