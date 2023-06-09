Ünlü şef Somer Sivrioğlu'na 22,5 yıla kadar hapis istemi

20 Mayıs 2022'de ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun, üç ay önce Beşiktaş’ta devraldığı restoranın istinat duvarı çöktü.

O sırada yoldan geçen Ürdün’lü eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad ve Baha Eddin Ali Hafez Shanableh duvarın altında kaldı.

Ağır yaralanan yabancı uyruklu vatandaşlardan eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad hayatını kaybetti.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede şüpheliler Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal’in bahçe duvarının çökmesi ile kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen bahçe duvarını ruhsatlandırma yapılmadan, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettikleri kaydedildi.



22 YIL 6’ŞAR AY HAPİSLERİ İSTENDİ



Şüphelilerin yasal mevzuata, bilime ve fenne uygun şekilde duvarın tadilini ve onarımını yaptırmaları durumunda duvarın çökmeyeceğinin aktarıldığı iddianamede, şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu Baha Eddin Ali Hafez Shanableh’in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad’ın ise ölümüne neden oldukları belirtildi. Sanıklar Somer Sivrioğlu ile 6 şüphelinin "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.



İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ



İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, mülk sahibi sıfatında yer alan tutuksuz sanıklar Mehmet Levent Kula, Sevinç Kula, Gülay Kula, Sakine Öçal taraf avukatlarıyla birlikte katıldı. Sanık Somer Sivrioğlu'nun avukatı bir sonraki celse müvekkilini hazır edeceğini söyledi.



"DUVARIN YAPIM VE ONARIM TARİHİNİ BİLMİYORDUM"

Hakim tarafından olay yerinde keşif yapıldığı, bilirkişi raporunun beklendiği belirtildi. Sanık Mehmet Levent Kula, iddianamedeki yapının maliklerinden biri olduğunu belirterek "Burası tek katlı restoran olarak işletilen bir yerdir. 2020 senesinde babam vefat edince miras yoluyla pay olarak bana geçti. Burada 1979 yılından beri rahmetli dedemin kira sözleşmesi yapılmıştır. O tarihten beri aynı kiracı vardır. Bu yapının istinat duvarının eskimiş veya yıkılacak durumda olduğundan bilgim yoktur. Duvarın yapım ve onarım tarihini bilmiyorum. Ölümlü vaka olduğu için üzgünüm ve pişmanım." diyerek beraatını istedi.

Mehmet Levent Kula’nın avukatı istinat duvarının kiracının sorumluluğu altında olduğunu ifade ederek "İddianamedeki bilinçli taksir iddiasını kabul etmiyoruz. Bu çok ağır bir ithamdır. Duvarın yıkılıp yıkılmayacağını öngörmesi mümkün değildir. Kaldı ki burası yıllardır aynı kiracı tarafından arsası ve duvarıyla birlikte kiralanmıştır. Müvekkilimin beraatını talep ediyorum." dedi.