Ünlü SGK uzmanı Özgür Kaya hayatını kaybetti (Özgür Kaya kimdir?)

Katıldığı televizyon programlarıyla tanınan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya hayatını kaybetti. Kaya'nın akciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü belirtiliyordu.

Ünlü SGK uzmanı Özgür Kaya hayatını kaybetti (Özgür Kaya kimdir?)

Emeklilik haberleriyle tanınan ünlü uzmanı Özgür Kaya'dan acı  geldi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Kaya'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ünlü SGK uzmanı Özgür Kaya hayatını kaybetti (Özgür Kaya kimdir?) - 1

Emeklilikte Adalet Derneği tarafından yapılan açıklamada; "Başkanımız Mihriban Uğurlu ile daha önce yayına çıkmış ve bir çok konuda istişare yaptığımız Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Özgür KAYA'nınvefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar…" denildi.

ÖZGÜR KAYA KİMDİR?

Özgür Kaya, ilkokul ve ortaokulu Çavdarhisar ilçesinde tamamladıktan sonra askerlik görevini yerine getirmek üzere eğitimine ara vermiştir. Askerlik sonrasında çalışma hayatına atılan Kaya, aynı zamanda eğitimine devam etmek için Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kaydolmuştur. Eğitimini sürdürürken özel bir şirkette sosyal işler ve personel departmanında çalışarak deneyim kazanmıştır.

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