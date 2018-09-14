Bir milyonun üzerinde takipçisi olan ünlü Youtuber Danla Bilic, kendisine ‘Kalçalarını görelim’ dediğini iddia ettiği yazar ve davranış bilimcisi Aşkım Kapışmak’la ilgili çektiği videoda ‘şeref yoksunu, karaktersiz’ gibi ifadeler kullanmıştı.



Bunun üzerine Kapışmak, ünlü Youtuber hakkında suç duyurusunda bulunmuş, ayrıca bu videonun internetten kaldırılmasını istemişti.



Videonun 3 milyon kişi tarafından izlendiğini belirten Kapışmak, dünya çapında konferanslar verdiği kamuoyunda ise kişilik haklarına zarar verdiğini öne sürmüştü.



Vatan gazetesinde yer alan habere göre, mahkeme Aşkım Kapışmak’ın ‘kişilik haklarını zedelediği’ iddiasıyla açtığı davada suç unsurları oluşmadığını belirterek davayı reddetti.