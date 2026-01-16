Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
NTV - Haber Merkezi
Gazeteciler Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş ile Taner Çağlı'nın tutuklandığı soruşturma kapsamında kan ve saç örneği alınan 20 kişiden 15'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları devam ediyor.
Habertürk televizyonunun eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 25 kişinin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu.
2025 yılının son günlerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında internet ünlüsü Buse İskenderoğlu'nun da olduğu 15 kişinin test sonuçları pozitif çıktı. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veyis Ateş ve sosyal medyada ünlü olan Taner Çağlı ve Mustafa Karataş da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. İş insanı Baran Süzer, Miss Türkiye 2016 birincisi Buse İskenderoğlu, sosyal medya ünlüsü Şebnem İnan'ın da aralarında bulunduğu isimlere uyuşturucu kullanımı veya uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ile ilgili iddialar yöneltildi. Şüphelilerden 17'si tutuklandı.