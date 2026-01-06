Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 9 ismin testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.



Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan bazı isimlerin test sonuçları belli oldu.



Melisa Döngel, Cihan Şensözlü, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Sena Yıldız, Recep Mert, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi, Mehmet Ali Gür'ün biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonuçları pozitif çıktı.



Öte yandan Danla Bilic ve İrem Sak'ın biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilemediği, test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi.