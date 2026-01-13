Ünlülere uyuşturucu operasyonu. Eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı
13.01.2026 11:30
Son Güncelleme: 14.01.2026 20:31
NTV - Haber Merkezi
Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında eski milli futbolcu Ümit Karan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İşlemleri için emniyete götürülen Ümit Karan'ın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
EMEL MÜFTÜOĞLU VE OKTAY KAYNARCA'YA ADLİ KONTROL
Soruşturma kapsamında dün İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyonda Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.
6 kişi sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Daha sonra Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından şarkıcı Emel Müftüoğlu ve oyuncu Oktay Kaynarca ev hapsi adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İki isim yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
OKTAY KAYNARCA'NIN İFADESİ
Oyuncu Kaynarca'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.
“İfademin başında belirtmek isterim ki ben her zaman uyuşturucu gibi yasaklı maddelere karşıyım. Ben sormuş olduğunuz Günyüzü Konaklarındaki eve gittim. Orada Murat Gülibrahimoğlu bulunmaktaydı. Göstermiş olduğunuz fotoğraflardaki eğlence grubu olduğuna tanık oldum. Rabia Karaca'nın ifade ettiği ‘Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca yeni havalimanı taraflarında Ortadoğululara hitap edecek inşaat projesi ile ilgili reklam yüzü teklifini kabul etti’ şeklindeki beyanını kabul ediyorum. ” diyen Kaynarca, Murat Gülibrahimoğlu'nun yakın arkadaşını olduğunu ifade etti.
“RABİA KARACA'YI TANIMIYORUM”
Kaynarca ifadesine şöyle devam etti:
“Fatih Keleş isimli kişiyi de Murat Gülibrahimoğlu'nun yanında gördüğüm için tanırım. Rabia Karaca'nın ifade ettiği ‘Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca'nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri’ şeklindeki beyanı kabul etmiyorum. Murat yakın arkadaşımdır ancak fuhuş gibi suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz. Rabia Karaca isimli şahsı kesinlikle tanımıyorum. Murat Gülibrahimoğlu'ndan tanıtım filmi için 100 bin Dolar aldım, sonradan bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim. Proje ile ilgili çekim yapıldı ancak hayata geçmedi.”
Oktay Kaynarca sağlık kontrolüne getirildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Diğer şüphelilerden Ali Sert ve Rabia Karataş tutuklanmış, Neda Şahin ve Selen Çetinkaya adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
NEYLE SUÇLANIYORLAR?
Gözaltına alınan şüpheliler "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" iddialarıyla suçlanıyor.
Emel Müftüoğlu da sağlık kontrolünde.
İLK AÇIKLAMA GELDİ: "ALNIM AÇIK, BAŞIM DİK"
Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan açıklama gelmişti.
Soruşturma kapsamında ifade vereceğini söyleyen Kaynarca, "Alnım açık, başım dik." demişti.
Adli Tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunu bilgilendirileceğini de belirten Kaynarca, "Yıllarca uyuşturucu ile mücadele ettim. Her türlü yasal operasyonu destekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
SELEN GÖRGÜZEL'İN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
İstanbul'da, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra "fuhuş" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel, savcılıktaki ifadesinde, tatil için KKTC'ye gittikleri özel uçakta uyuşturucu kullanmadığını ve kimseyi fuhşa teşvik etmediğini söylemişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın şüphelilerinden Görgüzel'e savcılıktaki ifadesinde, şüpheli Rabia Karaca'yla özel uçakta olan fotoğrafı gösterilmişti.
“BENİ KIBRIS TATİLİNE EMEL MÜFTÜOĞLU GÖNDERDİ”
Görgüzel, Kıbrıs tatilinden sonra bu uçağa bindiğini, söz konusu tatile kendisini Emel Müftüoğlu'nun gönderdiğini belirtmişti.
Kıbrıs tatilinde Emel Müftüoğlu'nun kumar oynamak için İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu'ndan casino çipi aldığını ifade eden Görgüzel, Gülibrahimoğlu ile Müftüoğlu'nun yüksek miktarlarda kumar oynadıklarını öne sürmüştü.
Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında olduğu 7 isim gözaltına alınmıştı.
“MÜFTÜOĞLU BENİM ÜZERİMDEN PARA KAZANMIŞ OLABİLİR”
Şüpheli Görgüzel, "Tatilimizde ismini şu an hatırlayamadığım bazı kişiler de vardı. Bu tatilimden hatırladığım bir olaysa Gülibrahimoğlu ve yanındaki kızlar özel bir odaya geçerek kumar oynamaya devam ettiler. Tatilde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim. Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir ancak bu kişiden para almadım. Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu'nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu çok sonradan öğrendim. Zaten bu uçağın İmamoğlu'nun özel jeti olduğunu bilseydim kullanmazdım." demişti.
Uçaktaki kapalı odaya girmediğini, döküm sahası, para ve uyuşturucuyla ilgili sohbetlerinin üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamadığını ileri süren Görgüzel, "Bu uçakta kesinlikle uyuşturucu kullanmadım." ifadesini kullanmıştı.
Görgüzel ayrıca, uçakta genç kızların arka odaya sıklıkla gittiğini görünce, "Yazık değil mi, kendinizi kullandırıyorsunuz." şeklinde kendilerini uyardığını, buradaki kadınların uçağa kim tarafından gönderildiği hakkında bilgisinin olmadığını savunmuştu.
Güvenlik güçleri, İstanbul'daki bazı gece kulüpleri ile Bebek Otel'de arama yapmıştı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.
Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Bebek Otel’in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım ile otelin genel müdürü Arif Altunbulak da bulunuyor.
Ayrıca Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit’in de tutuklu isimler arasında. Mahkeme son olarak bu kişilerin mal varlıklarına el koydu.
Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe), Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü’nün sonuçları ise negatif olarak kayda geçti.
SUBAŞI VE TİLKİ'NİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKMIŞTI
Gözaltına alındıktan sonra saç ve kan örneği alınıp serbest bırakılan isimlerden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin test sonucu pozitif çıktı.
Aleyna Tilki'den Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) saç ve kan örneği alınmıştı
Oyuncu İrem Sak, Danla Bilic ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün sonuçları ise negatif çıktı.