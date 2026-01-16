Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga. Beş kişi gözaltında

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş suçlamalarının yöneltildiği soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında beş kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği bildirildi.

ÖNCEKİ GÜN GÖZALTINA ALINAN 18 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 18 kişinin ise Adli Tıp'taki işlemleri tamamlandı. Bu isimler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Toplam 23 şüphelinin bugün savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.

15 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

2025 yılının son günlerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişinin testleri dün tamamlanmıştı.

Rapora göre, İpek Mintaş, Serap Şaylan, Rabia Yaman, Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ayhan Yücesoy ve Zohaer Majhadi'nin uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Kadir Haluk Şentürk, Ali Baran Süzer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz 'un sonuçları ise negatif çıktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.