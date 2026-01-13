Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga. Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil 6 gözaltı

“MÜFTÜOĞLU BENİM ÜZERİMDEN PARA KAZANMIŞ OLABİLİR”

Şüpheli Görgüzel, "Tatilimizde ismini şu an hatırlayamadığım bazı kişiler de vardı. Bu tatilimden hatırladığım bir olaysa Gülibrahimoğlu ve yanındaki kızlar özel bir odaya geçerek kumar oynamaya devam ettiler. Tatilde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim. Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir ancak bu kişiden para almadım. Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu'nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu çok sonradan öğrendim. Zaten bu uçağın İmamoğlu'nun özel jeti olduğunu bilseydim kullanmazdım." dedi.

Uçaktaki kapalı odaya girmediğini, döküm sahası, para ve uyuşturucuyla ilgili sohbetlerinin üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamadığını ileri süren Görgüzel, "Bu uçakta kesinlikle uyuşturucu kullanmadım." ifadesini kullandı.

Görgüzel ayrıca, uçakta genç kızların arka odaya sıklıkla gittiğini görünce, "Yazık değil mi, kendinizi kullandırıyorsunuz." şeklinde kendilerini uyardığını, buradaki kadınların uçağa kim tarafından gönderildiği hakkında bilgisinin olmadığını savundu.