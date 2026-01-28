Ünlülere uyuşturucu soruşturması. 14 ismin testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 14 şüpheliye ait kan ve saç örneklerine ilişkin ATK tarafından rapor hazırlandı.​​​​​​​

Bu kapsamda Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, Youtuber Bilal Hancı, Deniz Berk Cengiz, Gökhan Gümüş, Burak Doğan, Gökmen Gürdeğir, Ali Gürbüz, Fatih Gürdeğir, Emre Yalçın, Melis Sabah, Orhan Aydın, Murat Sönmez, Yoldaş Ulaş Yağmur ve Emircan Şahin’in uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.



YONTUNÇ VE YAMAN'IN TESTİ NEGATİF



Yapımcı Esat Yontunç’un kan örneklerinde uyuşturucuya rastlanmadı. Oyuncu Can Yaman’ın da uyuşturucu testi negatif geldi.



ATK'nin raporu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI



Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması geçen yıl ekim ayından bu yana Türkiye'nin gündeminde yer alıyor.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.



BİRÇOK ÜNLÜ İSİM TUTUKLANDI



Birçok ünlü isim soruşturma kapsamında çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.



Ayrıca Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit’in de tutuklu isimler arasında yer alıyor.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda aralarında eski futbolcu ve spor yorumcusu Ümit Karan'ın da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ümit Karan dahil 13 kişi tutuklanmıştı. Dokuz şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Son operasyonda sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, magazin yazarı Mehmet Üstündağ ile İbrahim Barut gözaltına alındı. Hancı, Üstündağ ve Barut adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.