Ünlülere uyuşturucu soruşturması. 4 ismin testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 7 şüpheliyle ilgili Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) sonuçları belli oldu.



Buna göre, Ayşe Sağlam, Selen Çetinkaya, Ahmet Şaşmaz ve Mustafa Tatlıcı’nın uyuşturucu testinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.



ÜÇ İSMİN SONUCU NEGATİF



Raporda, Nilüfer Batur Yokgöz, Ceren Alper ve oyuncu Nazlıcan Taşkın’ın ise sonuçlarının negatif olduğu tespit edildi.