Ünlülere uyuşturucu soruşturması. 8 şüphelinin test sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kan, idrar ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Rapora göre, şüpheliler İbrahim Çelikkol, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli ve İlkay Şencan'dan alınan örneklerde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunduğu tespit edildi.

Hande Erçel 'in idrar örneğinde "morfin, kodein ve metaboliti kodein glukuronid", ayrıca ilaç etken maddelerinden "parasetamol" bulunduğu, kan ve saç örneklerinde ise uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunmadığı belirlendi.

Hakan Sabancı, Fikret Orman ve Burak Elmas'tan alınan örneklerde ise herhangi bir maddeye rastlanmadı.



SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor.

Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor. Şüpheliler hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre bu isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.

ÜNLÜLERE OPERASYON GEÇEN YIL EKİM AYINDA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.