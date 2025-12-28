Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Bazı mekanların uyuşturucu için oda temin ettiği iddia edildi

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında aralarında çeşitli eğlence yerleri ve restoranlar dahil 34 ayrı noktaya dün baskın yapıldı.

Bazı mekanlar içerisinde gizli bölmeler olduğu ve bu alanların uyuşturucu kullanımı için kullanıldığı iddia edildi.

Operasyon sırasında 17 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Baskın yapılan bir mekanın yetkilisi ele geçirilen tabanca nedeniyle ifade verirken Rap şarkıcısı Ege Karataşlı ise internet üzerinden yaptığı yayınlar nedeniyle suçlanıyor.

ÜNLÜ İSİMLER İÇİN UYUŞTURUCU İDDİASI

Aralarında iş insanı Baran Süzer, Miss Türkiye 2016 birincisi Buse İskenderoğlu, sosyal medya ünlüsü Şebnem İnan'ın da aralarında bulunduğu isimlere ise uyuşturucu kullanımı veya uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ile ilgili iddialar yöneltildi.

Şüphelilerin adli tıp kurumunda test vermesi, saç ve kan örnekleri alınması bekleniyor.

Aramalarda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bazı kimyasal maddeler ve çeşitli aparatlar da bulundu. Söz konusu materyaller üzerinde inceleme sürüyor.

VEYİS ATEŞ DE GÖZALTINDA

Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veyis Ateş ve sosyal medyada ünlü olan Taner Çağlı ve Mustafa Karataş Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ateş'e emniyet sorgusunda uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ersoy ile ilgili sorular yöneltildi. İki isim bir süre beraber çalışmıştı.

Üç isim sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Ateş, daha önce de söz konusu soruşturmada ifade vermiş ve serbest bırakılmıştı.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında tutuklananlar da oldu.

18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Sak, Bilic, Tilki ve Yıldız, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest bırakılanlar arasında yer aldı.

Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlanıyor.

Gözaltılar ise sosyal medya ünlüsü Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp tahliye edilmesinin ardından geldi.

Soruşturma kapsamında ifade veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde kokain testi pozitif çıktı.

Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

20 ŞÜPHELİDEN 17'Sİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, iş insanları Mehmet T. ile Hamdi B.B., Mahmut U.Z., Erdi Çetin, Uğur C.P., Melisa Ş., İhsan A., model Melissa F.Ç., ortanyal Nuran Ç., Burak K., Müzeyyen K., Murat C.Ş., Yağmur U., Atilla A., Ozan K., Esra Y. B., Semavi S., Ercan S., Halime G. ve Yılmaz B.B. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 17'si tutuklandı.