Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un test sonucu pozitif

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ile Youtuber Bilal Hancı'nın kan ve saç örnekleri alınmıştı.



İki şüpheliyle ilgili Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından rapor hazırlandı.

Rapora göre, tutuklu şüpheli Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

ATK'nin raporu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.