Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Çağla Boz gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çağla Boz, E.E. ile Ü.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan A.N.V, ve M.Y.Z'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.