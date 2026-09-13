Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Çağla Boz gözaltına alındı
13.09.2026 20:52
Oyuncu Çağla Boz, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çağla Boz, E.E. ile Ü.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan A.N.V, ve M.Y.Z'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.