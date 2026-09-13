NTV

Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Çağla Boz gözaltına alındı

13.09.2026 20:52

Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Çağla Boz gözaltına alındı
Sosyal Medya

Oyuncu Çağla Boz, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

 

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çağla Boz, E.E. ile Ü.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

 

2 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

 

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan A.N.V, ve M.Y.Z'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.