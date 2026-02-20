Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

CHP'li İzmir Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, soruşturma kapsamında hafta başında ifadeye çağrılmıştı.

Denizli bugün İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi.

Lal Denizli'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

LAL DENİZLİ KİMDİR?

Lal Denizli, bir dönem A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş’ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli'nin kızı.

34 yaşındaki Lal Denizli, Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi ardından da Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı.