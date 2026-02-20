Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

CHP'li İzmir Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, soruşturma kapsamında hafta başında ifadeye çağrılmıştı.

Denizli bugün ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Çeşme Belediye Başkanı Lal'in ifade işlemleri sürüyor.

Lal Denizli'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

LAL DENİZLİ KİMDİR?

Lal Denizli, bir dönem A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş’ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli'nin kızı.

34 yaşındaki Lal Denizli, Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi ardından da Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı.

Lal Denizli, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yüzde 53,74 oyla CHP'den İzmir Çeşme Belediye Başkanı seçilmişti.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI EKİM 2025'TE BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında son olarak tutuklu eski futbolcu Ümit Karan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek başvuru yaptı.

Bir diğer sosyal medya ünlüsü Merve Taşkın hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, modacı Kemal Doğulu ve boksör Adem Kılıççı savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.