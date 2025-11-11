Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Derin ve Deren Talu ifade verdi

​​​​​​​İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan kamuoyunda tanınan kişilere yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında; şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 19 kişi, haklarında “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan ifadeleri alınmak üzere 8 Ekim'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

İfade işleminin ardından gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örneği alınmıştı.

8 İSMİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Yapılan testlerde 19 kişiden 8'inin testinin pozitif olduğu öğrenilmişti. Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Deren Talu, Derin Talu, B.B.T., B.A, K.A., M.A. ve K.Y. olduğu öğrenilmişti.

Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Deren ve Derin Talu'nun, dün akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdikleri öğrenildi.

Testi pozitif çıkan isimlerden Deren Talu daha önce yaptığı açıklamada "Çıktığı iddia edilen sonuçlar karşısında şok içerisindeyim. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım, denemedim. Kanımda çıkan sertralin kullandığım antidepresandan." iddiasında bulunmuştu.

Dilan Polat da yaptığı açıklamada uyuşturucu kullanmadığını söyleyerek, testlerinde tek çıkabilecek sonucun yeşil reçeteli ilaçlar olduğunu savunmuştu.

Kan ve saç örneklerinde herhangi bir madde tespit edilmeyen Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

UYUŞTURUCU KULLANMANIN CEZASI NEDİR?

Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesine göre, kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden ya da bulunduran kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun kamuya açık alanlarda veya okul, hastane, ibadethane ya da spor tesislerinin 200 metre yakınında işlenmesi halinde ceza 1,5 kat artırılır.

Cumhuriyet savcısı, kamu davası açılmasını erteleyebilir ve şüpheliyi denetimli serbestlik programına yönlendirebilir.

UYUŞTURUCU TESTİ NASIL YAPILIR?

Uyuşturucu testi, kişinin vücudunda madde kullanımına dair izleri tespit etmek amacıyla yapılır. En sık kullanılan yöntemler idrar, kan, tükürük ve saç testidir.

İdrar testi: En yaygın yöntemdir, laboratuvarda kimyasal analiz yapılır.

Kan testi: Aktif maddeyi ölçer, genellikle hastanelerde uygulanır.

Tükürük testi: Polis kontrolleri ve iş yerlerinde pratikliği nedeniyle tercih edilir.

Saç testi: Uzun dönemli madde kullanımını ortaya çıkarır; 3 ila 6 aya kadar iz tespit edilebilir.

TEST SONUCU NE ZAMAN BELLİ OLUR?

İdrar testi: Genellikle 2 gün ile 3 hafta arasındaki kullanım geçmişini gösterir.

Kan testi: Ortalama 1-3 gün içinde sonuçlanır.

Tükürük ve idrar hızlı testleri: 5-15 dakika içinde sonuç verir, genellikle polis birimlerinde uygulanır.

Saç testi: 4 ila 6 ay arası dönemi gösterir, analiz süresi ortalama 1 hafta sürer.