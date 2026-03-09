Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Edis'in test sonucu pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis Görgülü, yurt dışı dönüşü 27 Şubat'ta havalimanında gözaltına alınmıştı. Adli tıpa örnek veren Görgülü, ifade işlemlerinin ardından "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak salıverilmişti.

Edis Görgülü, Adli Tıp Kurumu'na kan ve saç örneği vermişti. Görgülü'nün uyuşturucu testi sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor.

Ünlüler sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor. Gözaltına alınanlar hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre ünlü isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.

ÜNLÜLERE OPERASYON EKİM AYINDA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı.