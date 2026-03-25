Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Fikret Orman gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Fikret Orman'ı gözaltına aldı.

Orman, işlemleri için emniyete götürüldü.



ÜNLÜLERE OPERASYON EKİM AYINDA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı.



SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor.

Ünlüler sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor. Gözaltına alınanlar hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre ünlü isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.