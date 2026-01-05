Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Oyuncu Doğukan Güngör gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga geldi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma ilişkin Güngör ile birlikte 26 kişiye daha gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

İstanbul merkezli, İzmir, Denizli ve Muğla’da “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak”, “Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak” ve “Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlarından 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için gece 01.00'de emniyet tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Başsavcılık açıklamasında, Güngör’ün de arasında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındığını, iki şüphelinin yurt dışında ve bir şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğunu duyurdu.

İSİMLER BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:

Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Doğukan Güngör, Burak Altındağ, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Bülent Tetik, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Yıldırım, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım, Koray Beşli

Aynı soruşturma kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alınmış ve 17 kişi tutuklanmıştı.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında tutuklananlar da oldu.

18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Sak, Bilic, Tilki ve Yıldız, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest bırakılanlar arasında yer aldı. Hakkında yakalama kararı buluna Şeyma Subaşı ise ABD dönüşü gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Son olarak bu şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlanıyor.