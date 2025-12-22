Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Umut Evirgen ve Emrullah Erdinç gözaltında

Kütüphane isimli eğlence mekanının İşletme Müdürü Yaşar Koz da gözaltına alınanlar arasında.

Öte yandan bugün gözaltına alınan Yusuf Güney, ifadesi ve kan örneği alındıktan sonra serbest bırakıldı.

SORUŞTURMADA NELER BİLİNİYOR?

Soruşturma kapsamında perşembe günü İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Yusuf Güney, adresinde bulunamamıştı.

“TELEFONLARIMI KAPATMIŞTIM, YER YERİNDEN OYNAMIŞ”

Yaşananların ardından Yusuf Güney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "On gündür hastalıklarla mücadele ediyorum. Telefonlarımı kapattım, kendimi iyileştirmek için istirahate çekildim, yer yerinden oynamış. Elemanın bir tanesi adımı vermiş, olay sadece bu. 'O da içiyor' demiş. Benim haberim olduktan sonra da gittim ifademi verdim. Kan tahlili, idrar tahlili ve saç tahlili verdim, sonuçları bekliyorum." ifadelerini kullandı.

MELİSA DÖNGEL PAZAR GÜNÜ SERBEST BIRAKILDI

Aynı soruşturma kapsamında oyuncu Melisa Döngel'in de pazar günü ifadesi alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'na gelerek kan örneği verdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

SAADETTİN SARAN'DAN AÇIKLAMA: İTİBAR SUİKASTI YAPILIYOR

Savcılığın yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda örnek veren isimlerden birisi de Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'dı. Saran, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, kendisine yönelik itibar suikastı yapıldığını söyleyerek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

SADETTİN SARAN'DAN SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Soruşturma kapsamında Sadettin Saran “şüpheli” sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağrılmıştı. Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına yaklaşık 2,5 saat ifade vermiş, sorgusunun tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Saran'dan saç ve kan örnekleri alındı. Saran, hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verildi.

SARAN'IN VİLLASININ BEKÇİSİ GÖZALTINDA

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba Köyü'ndeki villasında jandarma ekipleri arama yaptı. Ardından villanın bekçisi H.D. gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 18 Aralık'ta ikinci dalga operasyon yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirilmişti.

Yeni gözaltılar, sosyal medya ünlüsü Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp tahliye edilmesinin ardından geldi. Yaşar, 28 Kasım'da tutuklanmıştı.

İLK OPERASYON

8 Ekim'de gerçekleştirilen ilk operasyonda aralarında sanatçı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu 19 kişi hakkında işlem başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu'nun raporu 17 Ekim'de hazırlandı.

Bu doğrultuda kan ve saç örnekleri alınan 19 kişiden 7'sinde sonuçların negatif olduğu anlaşıldı. Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci hakkında kovuşturmaya gerek bulunmadı.

Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edilmişti. Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Deren Talu, D.T, B.B.T., B.A, K.A., M.A. ve K.Y. olduğu öğrenilmişti.