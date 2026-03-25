Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği belirtildi.



İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 14 şüphelinin gözaltına alındığı, iki şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı.

GÖZALTINA ALINDILAR



Gözaltına alınanlar arasında iş insanları Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran gibi ünlü isimler var.

Yurt dışında olduğu öğrenilen oyuncu Hande Erçel ile Kaan Mellart hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.



GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER



-Fikret Orman

-Güzide Duran

-Hakan Sabancı

-Kerim Sabancı

-Hande Erçel

-Burak Elmas

-Sezgin Köysüren

-Ferhat Aydın

-Lütfiye Tuğçe Özbudak

-Koray Serenli

-Onur Bükçü

-İsmail Behram Perinçekli

-Kaan Mellart

-Didem Soydan

-Onur Talay

-Mustafa Tari