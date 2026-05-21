Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Tan Taşçı dahil 25 kişi için gözaltı kararı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından saat 07.00'den itibaren İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da 1 adres olmak üzere toplam 25 adreste, 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Aralarında Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora'nın bulunduğu 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen isimler şunlar:

1. Serenay Sarıkaya

2. Berkay Şahin

3. Tan Taşçı

4. Yağmur Ünal

5. Mirgün Sırrı Cabas

6. Hakan Aydın (Blok3)

7. Mabel Matiz (Fatih Karaca)

8. Feyza Civelek

9. Niran Ünsal

10. Volkan Bahçekapılı

11. Onur Tuna

12. Osman Haktan Canevi

13. Aslıhan Turanlı

14. Eren Kesimer

15. Kübra İmren Siyahdemir

16. Mehmet Rahşan

17. Cansu Tekin

18. Özgür Deniz Cellat

19. Yasemin İkbal

20. Tarık Tunca Bakır

21. Hanzede Gürkanlar

22.⁠ ⁠Aycan Yağcı

23. Tuğçe Postoğlu

24. ⁠⁠Eda Dora

25.⁠ ⁠Semiha Bezek

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor. Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.

Şüpheliler hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre bu isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.

ÜNLÜLERE OPERASYON GEÇEN YIL EKİM AYINDA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.