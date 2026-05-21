Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Tan Taşçı dahil 25 kişi için gözaltı kararı
21.05.2026 07:58
Son Güncelleme: 21.05.2026 08:58
Jandarma ekipleri tarafından İstanbul'da 24 adreste operasyon düzenlendi.
Ünlülere yönelik İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 kişi şu ana kadar gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Osman Haktan Canevi de var.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendiği belirtildi.
Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından saat 07.00'den itibaren İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da 1 adres olmak üzere toplam 25 adreste, 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Aralarında Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora'nın bulunduğu 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltı kararı verilen isimler şunlar:
2. Berkay Şahin
3. Tan Taşçı
4. Yağmur Ünal
5. Mirgün Sırrı Cabas
6. Hakan Aydın (Blok3)
7. Mabel Matiz (Fatih Karaca)
8. Feyza Civelek
9. Niran Ünsal
10. Volkan Bahçekapılı
11. Onur Tuna
12. Osman Haktan Canevi
13. Aslıhan Turanlı
14. Eren Kesimer
15. Kübra İmren Siyahdemir
16. Mehmet Rahşan
17. Cansu Tekin
18. Özgür Deniz Cellat
19. Yasemin İkbal
20. Tarık Tunca Bakır
21. Hanzede Gürkanlar
22. Aycan Yağcı
23. Tuğçe Postoğlu
24. Eda Dora
25. Semiha Bezek
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.
Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor. Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.
Şüpheliler hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre bu isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.
ÜNLÜLERE OPERASYON GEÇEN YIL EKİM AYINDA BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.
Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.
Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.