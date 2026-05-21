Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Feyza Civelek dahil 25 kişi için gözaltı kararı
21.05.2026 07:58
Son Güncelleme: 21.05.2026 10:34
Jandarma ekipleri tarafından İstanbul'da 24 adreste operasyon düzenlendi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 16 kişi şu ana kadar gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Mabel Matiz, Berkay Şahin, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Osman Haktan Canevi de var.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor.
25 GÖZALTI KARARI
İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan kişilere yönelik soruşturma kapsamında elde edilen deliller çerçevesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 25 zanlı hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verildiği belirtildi.
Açıklamada bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerinde 24 farklı adres ile Muğla'da bir adrese yönelik operasyon düzenlendiği duyuruldu.
16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Berkay Şahin ve Hanzade Gürkanlar'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
Şüphelilerin "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından gözaltına alındığı kaydedildi.
SERENAY SARIKAYA YURT DIŞINDA
Gözaltı kararı verilen isimlerden Serenay Sarıkaya'nın yurt dışında olduğu öğrenildi.
ŞARKICI TAN TAŞÇI: ŞAŞKINIM
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan gözaltı kararı verilen isimlerden şarkıcı Tan Taşçı "Bahsi geçen yasaklı madde operasyonunda adımın geçtiğini ben de sizler gibi sosyal medyadan ve magazinden öğrendim. Açıkçası ben de şaşkınım. Şu an Bodrum’daki evimdeyim ve planlanan konserlerimiz için İzmir’e hareket etmek üzereyim. Konuyla ilgili resmi süreci avukatım aracılığıyla takip ediyor, detaylı bilgiyi kendisinden bekliyorum." ifadelerine yer verdi.
MİRGÜN CABAS'TAN AÇIKLAMA
Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden gazeteci Mirgün Cabas da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Soruşturmada adının geçtiğini basından öğrendiğini belirten Cabas “Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir’deyim. Avukatlarım soruşturma makamıyla görüşüyor, bilgi sahibi olunca gereğini yapacağım. Merak etmeyin.” dedi.
ADRESLERDE ELE GEÇİRİLEN MADDELER
Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 turuncu kapsül içerisinde sarılı vaziyete esrar olduğu değerlendirilen madde, 8 extacy olduğu değerlendirilen renkli haplar, içerisinde likit esrar olduğu değerlendirilen 2 elektronik sigara, üzerinde superior blend 99 ibareli içerisinde kenevir madde olduğu değerlendirilen 3 renkli şekerleme, yeşil renk kap içerisinde metamfetamin olduğu değerlendirilen daralı ağırlığı 15 gram olan beyaz renk madde, hassas terazi, bir boş şırınga ve 20 içi boş kilit poşet ele geçirildiği belirtildi.
İSİM İSİM GÖZALTI LİSTESİ
Gözaltı kararı verilen isimler şunlar:
2. Berkay Şahin
3. Tan Taşçı
4. Yağmur Ünal
5. Mirgün Sırrı Cabas
6. Hakan Aydın (Blok3)
7. Mabel Matiz (Fatih Karaca)
8. Feyza Civelek
9. Niran Ünsal
10. Volkan Bahçekapılı
11. Onur Tuna
12. Osman Haktan Canevi
13. Aslıhan Turanlı
14. Eren Kesimer
15. Kübra İmren Siyahdemir
16. Mehmet Rahşan
17. Cansu Tekin
18. Özgür Deniz Cellat
19. Yasemin İkbal
20. Tarık Tunca Bakır
21. Hanzade Gürkanlar
22. Aycan Yağcı
23. Tuğçe Postoğlu
24. Eda Dora
25. Semiha Bezek
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.
Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor. Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.
Şüpheliler hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre bu isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.
ÜNLÜLERE OPERASYON GEÇEN YIL EKİM AYINDA BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.
Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.
Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.