Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Feyza Civelek dahil 25 kişi için gözaltı kararı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor.

25 GÖZALTI KARARI

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan kişilere yönelik soruşturma kapsamında elde edilen deliller çerçevesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 25 zanlı hakkında gözaltı , arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verildiği belirtildi.

Açıklamada bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerinde 24 farklı adres ile Muğla'da bir adrese yönelik operasyon düzenlendiği duyuruldu.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Berkay Şahin ve Hanzade Gürkanlar'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından gözaltına alındığı kaydedildi.

SERENAY SARIKAYA YURT DIŞINDA

Gözaltı kararı verilen isimlerden Serenay Sarıkaya 'nın yurt dışında olduğu öğrenildi.

ŞARKICI TAN TAŞÇI: ŞAŞKINIM

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan gözaltı kararı verilen isimlerden şarkıcı Tan Taşçı "Bahsi geçen yasaklı madde operasyonunda adımın geçtiğini ben de sizler gibi sosyal medyadan ve magazinden öğrendim. Açıkçası ben de şaşkınım. Şu an Bodrum’daki evimdeyim ve planlanan konserlerimiz için İzmir’e hareket etmek üzereyim. Konuyla ilgili resmi süreci avukatım aracılığıyla takip ediyor, detaylı bilgiyi kendisinden bekliyorum." ifadelerine yer verdi.